Fatal Frame II Remake: Update für Film-Grain-Option verfügbar

Koei Tecmo reagiert auf die Kritik an der visuellen Darstellung der Demo von „Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake“. Ein kommendes Update wird die Option nachliefern, den permanenten Film-Grain-Effekt auf Konsolen der aktuellen Generation abzuschalten. Das Update ist ab sofort mit der Version 1.02.01 verfügbar.

Reaktion auf Spieler-Feedback zur Bildqualität

Nach der Veröffentlichung der Demo zum Remake von „Fatal Frame II: Crimson Butterfly“ mehrten sich die Stimmen aus der Community, die eine Anpassung der visuellen Effekte forderten. Im Zentrum der Kritik steht die künstliche Körnung des Bildes, der sogenannte Film-Grain.

Koei Tecmo hat nun offiziell bestätigt, dass für die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zeitnah ein Patch erscheinen wird, der einen entsprechenden On/Off-Toggle in die Menüs integriert.

Der Publisher bedankte sich bei den Testern der Demo und versprach, weitere Details zur Implementierung des Updates bald folgen zu lassen. Damit reagiert das Team verhältnismäßig schnell auf die technische Kritik, die vor allem die Bildklarheit auf modernen hochauflösenden Displays betraf.

Notice regarding the film grain in #FATALFRAMEIIREMAKE.



Thank you for playing the FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE demo.



Regarding the visual effect that adds a film-grain texture to the screen, we plan to add an ON/OFF toggle to the PlayStation 5 and Xbox Series… pic.twitter.com/o9iiVAyPPo — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) March 10, 2026

Stilmittel vs. moderne Sehgewohnheiten

Die Entscheidung, den Grain-Effekt fest zu implementieren, war kein technisches Versehen, sondern eine bewusste Design-Entscheidung. Der Filter dient dazu, die Ästhetik der PlayStation 2-Ära zu bewahren, und ist somit ein Stilmittel. Durch das künstliche Rauschen wird der Look des Originals nachempfunden, was die Horror-Atmosphäre verdichten und technische Übergänge kaschieren soll.

In der Praxis kollidiert dieses Stilmittel jedoch oft mit der Erwartungshaltung an aktuelle Hardware. Während die Körnung auf Röhrenfernsehern zum organischen Bild gehörte, wird sie auf nativen 4K-Panels oft als störendes Bildrauschen wahrgenommen, das Details verschluckt. Mit dem kommenden Toggle überlässt Koei Tecmo den Spielern die Wahl zwischen der originalgetreuen Retro-Optik und einem sauberen, modernen Bild. Im Gegenzug büßt das Spiel damit etwas von seiner Atmosphäre ein, die ich in meinem Review als eines der Highlights bezeichnet habe.

Wer den klassischen Look der 2000er bevorzugt, kann den Effekt beibehalten. Für alle anderen bietet die Deaktivierung die Möglichkeit, die überarbeiteten Texturen und Lichteffekte ohne die überlagernde Filterschicht zu begutachten.