Fatal Fury: City of the Wolves – Gato kehrt zurück – Trailer

Ein legendäres Gesicht kehrt zurück! Obwohl Gato sein Augenlicht nach einem brutalen Angriff wiedererlangt hat, entscheidet er sich, in völliger Dunkelheit zu kämpfen. Der neue Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves enthüllt ihn als spielbaren Charakter, gesprochen von Cory Yee (Englisch) und Yuma Yamaguchi (Japanisch).

