Fatal Fury – Legendäre Serie von SNK kehrt zurück

SNK hat die Rückkehr der legendären Fatal Fury-Serie angekündigt, die nach mehr als 20 Jahren einen neuen Ableger erhält. Mit Details ist man aber auch hier noch recht zurückhaltend.

In der Ankündigung heißt es lediglich: Fatal Fury legte in den 90er Jahren den Grundstein für SNKs Fighting Game-Erfolg und für die Beliebtheit des Genres im Allgemeinen. Ikonische Charaktere wie Terry und Andy Bogart, Mai Shiranui oder Geese Howard gaben ihr Debüt in Fatal Fury und sind bis heute beliebte Kämpfer in King of Fighters. Der bislang letzte Teil, GAROU: MARK OF THE WOLVES, erschien 1999. Nun bringt SNK die legendäre Serie mit einem neuen Ableger zurück.

Ergänzt wird das durch einen kurzen Teaser, den wir hier angehängt haben, der jedoch auch nicht sonderlich viel verrät.

Auf weitere Infos muss man sich also gedulden, die wir umgehend nachreichen, sobald verfügbar.