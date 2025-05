FBC: Firebreak – Closed Technical Test ab dem 15. Mai, jetzt anmelden

Remedy Entertainment lädt zum Feuertest – wortwörtlich. Vom 15. bis 19. Mai 2025 öffnet der Entwickler für eine limitierte Anzahl von Spielern die Pforten zum Closed Technical Test seines kommenden Koop-Shooters FBC: Firebreak. Wer sich einen Platz sichern möchte, kann sich ab sofort unter diesem Link anmelden – schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt. Unterstützt werden PS5, Xbox Series und PC, inklusive vollständigem Cross-Play.

In FBC: Firebreak verschlägt es uns erneut in das mysteriöse, sich ständig verändernde „älteste Haus“ des Federal Bureau of Control. Wer bei dem Namen hellhörig wird, liegt richtig: Das Spiel ist im selben übernatürlichen Universum angesiedelt wie Control, Remedys gefeiertes Mystery-Adventure. Doch diesmal wird nicht geforscht, sondern gekämpft.

FBC: Firebreak – Closed Technical Test ab dem 15. Mai

Paranormaler Team-Shooter mit Stil – das erwartet euch in FBC: Firebreak

Als Teil der Spezialeinheit „Firebreak“ – ausgestattet mit High-Tech, paranormaler Unterstützung und einem fragwürdigen Überlebenswillen – stürzt man sich in Dreier-Teams in taktische Gefechte gegen surreale Kreaturen und bedrohliche Anomalien. Ziel: das FBC-Hauptquartier sichern, das kurz davor steht, in die nächste Dimension zu kippen. Der Shooter setzt dabei auf schnelle Reaktionen, koordiniertes Teamplay und das ständige Gefühl, dass einem das Haus selbst gleich ins Gesicht springt.

Neben dem günstigen Einstiegspreis von 39,99 Euro wird das Spiel ab dem ersten Tag auch bei PlayStation Plus Extra/Premium sowie im Xbox Game Pass verfügbar sein. Damit dürfte FBC: Firebreak sowohl Core- als auch Gelegenheitsspieler ansprechen.

Offiziell erscheint das Spiel am 17. Juni 2025 in Europa. Bis dahin gibt der Technical Test einen ersten, exklusiven Blick auf die Spielmechanik, das Zusammenspiel der Klassen und das übernatürliche Chaos, das Remedy in gewohnt stilvoller Manier entfesselt.

Wer also schon immer wissen wollte, wie es ist, als paranormaler Kammerjäger durch ein lebendes Gebäude zu ziehen – die Anmeldung läuft.