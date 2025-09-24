FBC: Firebreak – Große Änderungen mit Re-Launch und Progression kommt

Capcoms Koop-Shooter FBC: Firebreak bereitet sich auf sein erstes großes Update vor, und die Änderungen könnten das Spielgefühl für viele Spieler grundlegend verändern. Bevor morgen die vollständigen Details veröffentlicht werden, geben die Entwickler einen ersten Einblick in die anstehende Überarbeitung von Economy und Progression. Das Ziel: Alles soll einfacher, fairer und lohnenswerter werden.

Kein Grind mehr für volle Power

Die wohl auffälligste Neuerung: Das alte Tiersystem für Waffen und Granaten fällt weg. Künftig schaltet ihr neue Waffen direkt in ihrer vollen Stärke frei – lästiges Hochleveln entfällt. Auch die Crisis Kits sind von Beginn an komplett nutzbar. Alle Altered Augments und Improvised Devices stehen sofort auf Maximalstufe bereit. Leveling bringt weiterhin Perk-Slots für die Kits, alle übrigen Waffen, Granaten und Perks schaltet ihr automatisch über euren Reputation-Fortschritt frei.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Reputation-Skala, die auf Level 200 steigt, was mehr Raum für Langzeitspieler bietet und zusätzliche Motivation schafft.

Neue Währungen, mehr Übersicht, weniger Komplexität

Das Update bringt ein vereinfachtes Währungssystem. Alte Ressourcen wie Lost Assets und Research Samples werden durch vier neue Währungen ersetzt: Parts, Samples, Intel und Trace. Sie dienen dazu, Kosmetika freizuschalten oder Perks auf Level 2 und 3 zu upgraden.

Die neuen Lost Assets erhaltet ihr abhängig von Job-Typ und Schwierigkeitsgrad, während Trace hauptsächlich von besonders starken Gegnern droppt. Alle eingesammelten Belohnungen zählen für die ganze Gruppe, auch wenn einzelne Spieler das Match nicht überleben.

Kosmetik, Perks und Gun Mods

Mit dem Update werden auch Requisitions überarbeitet. Das alte Essentials-System fällt weg, während Expressions und Firestarter Deluxe an das neue Währungssystem angepasst werden. Neu ist die Exotics-Requisition: Sie bietet seltene kosmetische Items und Voice Packs, die ausschließlich über Trace erhältlich sind.

Perks bleiben größtenteils unverändert, einige werden aber in das neue Gun-Mods-System überführt. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Waffenanpassung, ohne dass ihr eure bisherigen Fortschritte verliert.

Für bestehende Spieler

Alle Reputation-Level, freigeschalteten Waffen, Granaten, Perks und kosmetischen Items bleiben erhalten. Alte Währungen werden in die neuen Ressourcen umgewandelt. Wer bereits weit fortgeschritten ist, findet also morgen vermutlich noch mehr Inhalte, ohne etwas zu verlieren.

Die Economy-Überarbeitung ist nur ein Teil des ersten Major Updates. Morgen gibt es dann den kompletten Überblick, und es sieht nach einer Menge Neuerungen aus, die das Spiel frischer und zugänglicher machen könnten.