FBC: Firebreak – PS5 Pro Support und DualSense-Features des neuen PS Plus-Shooters enthüllt

Mit FBC: Firebreak bringt Remedy seinen nächsten First-Person-Shooter am 17. Juni auf die PlayStation 5 – direkt im Game Catalog von PlayStation Plus. Wer ein aktives Abo hat, kann also direkt loslegen. Besonders interessant: Das Spiel wurde laut Entwicklerteam von Beginn an auf PS5-Hardware optimiert, inklusive spezieller Features für die PS5 Pro.

Im Gespräch mit dem PlayStation Blog bestätigte Communications Director Thomas Puha, dass FBC: Firebreak auf beiden Konsolenvarianten mit 60 FPS läuft. Auf der Standard-PS5 zielt man auf eine Auflösung von 1440p mittels FSR2 ab. Auf der PS5 Pro hingegen kommt PSSR zum Einsatz, was eine native 4K-Ausgabe (3840×2160) ermöglichen soll – ein klares Zeichen dafür, dass Remedy die zusätzlichen PS5 Pro-Ressourcen gezielt nutzt.

DualSense-Support: Kein Selbstläufer, aber mit bekannten Stärken

Während manche Entwickler das Potenzial des DualSense-Controllers nur am Rande nutzen, möchte Remedy auf Bewährtes setzen. Laut dem Team sei der haptische Support zwar noch nicht final, man plane jedoch ähnliche Effekte wie bei Control und Alan Wake 2. Das heißt: adaptive Trigger sollen sich je nach Waffe unterschiedlich anfühlen, um dem Gameplay mehr Tiefe zu geben.

Ob es darüber hinausgehende Features wie präzises Feedback bei Umgebungsinteraktionen oder eine fein abgestimmte Audioausgabe via Controller geben wird, bleibt offen – die Aussagen bleiben hier bewusst zurückhaltend. Auch das Touchpad wird weiterhin viel zu wenig von Entwicklern für individuelle Features genutzt.

Keine Wunder, aber eine solide technische Basis

Wer auf bahnbrechende Innovationen gehofft hat, wird vermutlich eher mit einem soliden Technik-Update bedient. FBC: Firebreak reiht sich in die Serie gut optimierter Remedy-Titel ein, bleibt dabei aber – zumindest auf Basis der aktuellen Infos – auf sicherem Boden. Kein Raytracing, keine experimentellen Features. Dafür ein klarer Fokus auf Performance, Auflösung und ein stimmiges Controller-Feedback.

Was bleibt, ist ein technisch sauberes Paket, das zum Start direkt im PlayStation Plus bereitsteht – ohne Zusatzkosten für Abonnenten. Für Fans von Remedy, immersiven Shootern und PS5-Technik ein durchaus interessanter Titel für den Sommer. Dieser soll übrigens langfristig mit kostenlosen Inhalten unterstützt werden.

Wie steht ihr zu FBC Firebreak? Holt ihr’s euch direkt über PS Plus oder wartet ihr ab? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.