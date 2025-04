FBC: Firebreak – Release-Termin, PlayStation Plus-Release & Dev-Update

Was passiert, wenn das Studio hinter Control und Alan Wake plötzlich auf Squad-Action mit Shotguns, Skins und Game Pass setzt? Richtig, FBC: Firebreak steht vor der Tür – und das am 17. Juni – einschließlich der Veröffentlichung bei PlayStation Plus. Remedy Entertainment verlässt den finsteren Monologkeller und stürzt sich mit voller Wucht in das nächste Trendgenre: den kooperativen Ego-Shooter. Ob das gutgeht? Vielleicht. Aber eines ist klar: Sie machen es nicht halbherzig.

Ein Shooter mit Herz – oder mit Behördenausweis

Firebreak spielt im selben Universum wie Control und schickt euch in das unter Dauerbelagerung stehende FBC-Hauptquartier – eine Mischung aus Bürohölle, Paralleluniversum und IKEA-Labyrinth. Ihr seid die Firebreak-Einheit, Remedy’s Antwort auf Ghostbusters, Doomguy und Facility-Management in einem. Statt grummelnden Autoren gibt’s jetzt Headshots im Dreierpack – zusammen mit euren Freunden oder wildfremden Leuten, die euch bei der dritten Mission im Stich lassen.

Wer PlayStation Plus Extra oder Game Pass Ultimate besitzt, darf direkt am ersten Tag loslegen – keine Ausreden mehr. Wer gerne zahlt, hat die Wahl: Die Standard Edition kostet 39,99 €, wer noch ein goldenes Spray, Sprachpakete und einen heißen Shotgun-Skin will, greift zur Deluxe Edition für 49,99 €. Der kosmetische Kram hat zwar null Einfluss aufs Gameplay, aber hey – wenn schon Chaos, dann bitte stilvoll.

FBC: Firebreak Roadmap

Remedy verspricht zwei neue Jobs (sprich: Missionen) im Jahr 2025 sowie weitere Inhalte 2026 – kostenlos. Das klingt ambitioniert, aber in Zeiten, in denen „Live-Service“ meist bedeutet „wir patchen das irgendwann“, ist das fast schon romantisch. Und ganz ehrlich: Wer das bizarre Universum von Control kennt, weiß, dass selbst die banalste Mission in einem Kühlschrank oder mit einem mörderischen Gummiball enden kann.

FBC: Firebreak wirkt wie das rebellische Kind von Left 4 Dead und Control. Remedy bleibt sich treu – irgendwie. Statt psychologischer Thrillerkost gibt’s diesmal Koop-Feuergefechte mit absurdem Flair. Und wenn sie den erzählerischen Wahnsinn auch im Koop retten können, wird das hier mehr als nur ein weiterer Shooter im Abo-Regal.