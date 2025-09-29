FBC: Firebreak – Trailer und Patch Notes 1.6.2 zum Major Update Breakpoint

Das erste große Inhaltsupdate für FBC: Firebreak ist da: Breakpoint (v1.6.2) geht heute Abend live und bringt einen riesigen Schwung neuer Inhalte, Features und Verbesserungen. Passend dazu haben die Entwickler einen Trailer sowie die vollständigen Patch Notes veröffentlicht.

Neue Inhalte und Features

Im Mittelpunkt steht das Crisis Board, das den bisherigen Job Board ersetzt. Neu hinzu kommt die Crisis „Outbreak“ im Research Sector mit frischen Zielen, Gefahren und Mold-Feinden. Dazu gibt es neue Waffen wie Scattergun, Semi-Automatik-Gewehr und Rotary Cannon sowie drei neue Granaten (Freeze, Healing, Black Rock).

Auch die Gegnerpalette wächst: Mold Walker, Mold Turret und Corrupted Ranger sorgen für mehr Abwechslung im Kampf. Ein neues Tutorial-Level („Orientation“) soll Einsteigern den Zugang erleichtern. Außerdem feiern Gun Mods ihr Debüt – insgesamt 27 Stück, die sich ab Reputation-Level 3 freischalten lassen.

Kosmetisch warten neue Rüstungssets, exotische Helme, Waffenskins und Sprays, dazu zwei neue Voice Packs.

Überarbeitete Progression & Wirtschaft

Wie angekündigt, entfällt das alte Tiersystem: Alle Waffen, Tools und Granaten stehen direkt in voller Stärke bereit. Crisis Kits sind von Beginn an komplett freigeschaltet, zusätzliche Perk-Slots kommen über Level-Ups hinzu. Das Reputation-Cap steigt auf 200.

Das Währungssystem wurde neu aufgesetzt: Statt Lost Assets und Research Samples gibt es nun Parts, Samples, Intel und Trace. Während die ersten drei Ressourcen für Kosmetika und Perk-Upgrades genutzt werden, ist Trace für exklusive Items in der neuen Exotics Requisition gedacht. Bestehende Währungen werden automatisch umgerechnet.

Quality-of-Life und Balancing

Die Entwickler haben auch am Gameplay geschraubt: Spieler können jetzt sliden, im Downed-Zustand kriechen, Items schneller aufnehmen und profitieren von einer verbesserten Onboarding-Phase. Feinde sind in den ersten Zonen weniger zahlreich, Missionsziele erfordern 25 % weniger Abschlüsse, und Waffen mit hohem Rückstoß wurden entschärft.

Weitere Highlights:

Neues Schadenssystem für Harmful Conditions, klarere visuelle Effekte.

Mehr Abwechslung durch alternative Objectives.

UI-Verbesserungen, FSR Frame Generation für AMD-GPUs, besseres Audio-Feedback.

Mit Breakpoint liefert FBC: Firebreak nicht nur neue Inhalte, sondern eine grundlegende Neuausrichtung. Weniger Grind, mehr Komfortfunktionen und zusätzliche Inhalte sollen sowohl Neueinsteiger als auch Veteranen abholen. Ob die Mischung den erhofften frischen Schwung bringt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.