FBC Firebreak: Voice-Chat gestartet, dafür rutscht Rogue Protocol ins nächste Jahr

Voice-Chat jetzt in FBC Firebreak live. Rogue Protocol verschoben, dafür erster Blick auf den neuen Modus Endless Shift. Was Spieler jetzt erwartet.

fbc firebreak

Bei FBC Firebreak passiert gerade viel, nur nicht genau in dem Zeitplan, den man ursprünglich kommuniziert hatte. Der plattformübergreifende Voice-Chat ist ab heute aktiv und löst damit einen der meistgenannten Community-Wünsche ein.

Gleichzeitig verschiebt sich das große Rogue Protocol-Update auf Januar 2026, weil es schlicht noch nicht da ist, wo es sein soll. Kann man enttäuschend finden, aber lieber ein fertiges Update als ein halbrohes Chaos. Trotz Verzögerung zeigen die Entwickler schon jetzt, wohin die Reise geht, und dieser neue Modus klingt nach einem ordentlichen Adrenalinschub.

Endless Shift: Kontrollverlust als Spielprinzip

Der neue Modus Endless Shift wirkt wie Firebreaks Antwort auf Horde-Survival, nur deutlich bizarrer. Die Hiss-Korruption frisst sich immer tiefer in die Sektoren des Oldest House, und Firebreak schickt Teams in abgeschottete Arenen, die kurz vor dem Kollaps stehen. Nichts ist stabil, nichts bleibt, wie es war, nicht mal die Regeln der Umgebung.

Das Grundprinzip ist simpel: rein, überleben, Welle für Welle abräumen. Der Reiz entsteht aber zwischen den Runden. Jeder besiegte Gegner hinterlässt Corruption, eine Ressource, die euch neue Waffen, Upgrades oder Fähigkeitentwists kaufen lässt. Dadurch baut ihr euch jedes Mal einen komplett neuen Build, manchmal stark, manchmal chaotisch, manchmal beides gleichzeitig. Genau diese Synergien sollen den Modus spannend machen – Damage-Boosts stapeln, Skills entgrenzen, Waffen brechen, alles möglich, wenn die Würfel richtig fallen.

Die Entwickler versprechen, dass einige dieser „verzerrten“ Upgrades nach dem Run erhalten bleiben und beim nächsten Crisis-Board-Auftrag einsetzbar sind. Damit ist Endless Shift nicht einfach ein Nebenmodus, sondern mit dem Hauptspiel verzahnt.

Warum die Verschiebung trotzdem okay ist

Rogue Protocol war eigentlich für jetzt geplant, bekommt aber ein paar Wochen mehr. Offizielle Begründung findet sich im Feinschliff. Klingt unspektakulär, ist aber plausibel. Ein neuer Game-Modus mit Progression, Balance und Belohnungsstruktur ist kein Patch, den man über Nacht zusammenschraubt. Wenn die Entwickler das Ding richtig austarieren wollen, ist Extra-Zeit sinnvoll, insbesondere nach dem Fehlstart des Spiels.

Die aktuelle Mischung aus Feature-Release und Update-Verschiebung wirkt auf den ersten Blick holprig, aber insgesamt geht der Weg in die richtige Richtung. FBC Firebreak bekommt endlich Voice-Chat, Endless Shift klingt nach frischem Gameplay, und Rogue Protocol darf reifen, statt zu stolpern. Wenn die Entwickler das Tempo halten und die Qualität stimmt, könnte 2026 den Wendepunkt für das Spiel bedeuten.

