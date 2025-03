Feiert das 20. Jubiläum von God of War mit der God of War Ragnarök Dark Odyssey Collection

Es ist kaum zu fassen, aber am 22. März feiert God of War bereits sein 20-jähriges Bestehen! Was als bescheidener Action-Titel 2005 begann, hat sich zu einer der ikonischsten und erfolgreichsten Spieleserien aller Zeiten entwickelt. Von den brutalen Kämpfen gegen griechische Götter bis hin zu emotional tiefgründigen Abenteuern in der nordischen Mythologie – God of War hat die Gaming-Welt immer wieder neu definiert. Zu Ehren dieses unglaublichen Meilensteins hat das Santa Monica Studio ein ganz besonderes Geschenk für alle Fans vorbereitet.

Als exklusives Geschenk für alle Spieler von God of War Ragnarök wird am 20. März ein kostenloses Update für PlayStation- und PC-Spieler veröffentlicht, das die brandneue Dark Odyssey Collection enthält. Diese Sammlung ist nicht nur ein nostalgischer Rückblick auf das erste God of War von 2005, sondern auch eine Hommage an die Geschichte der Serie, die immer wieder mit außergewöhnlichem Design und epischen Momenten aufwartet.

Die Dark Odyssey Collection wird euch mit einer Vielzahl von kosmetischen Inhalten versorgen, die tief in der Geschichte der Serie verwurzelt sind. Inspiriert von dem ikonischen Schwarz-Gold-Design, das ursprünglich in God of War II als Belohnung für das Durchspielen im „Gott-Modus“ erschien, wird Kratos in diesem Jubiläumsupdate in einem neuen, epischen Look erscheinen.

Die God of War Ragnarök Dark Odyssey Collection erscheint am 20. März 2025

Was beinhaltet die Dark Odyssey Collection?

Das Update bringt nicht nur neue Rüstungssets für Kratos, sondern auch zahlreiche kosmetische Veränderungen, die das Spielgefühl noch weiter verbessern. Fans von Kratos’ Reise können sich auf das Dark Odyssey Rüstungsset freuen, das Kratos’ Brustpanzer, Armschienen und Gürtel umfasst – alles im markanten Schwarz-Gold-Stil.

Ferner gibt es auch neue Rüstungen für Atreus und Freya, die den Look des Spiels erweitern und es euch ermöglichen, eure Begleiter ebenfalls in beeindruckende Outfits zu kleiden. Das Dark Odyssey Gewand für Atreus und das Hexenkleid für Freya sind wahrlich ein Fest für die Augen.

Waffen- und Schild-Looks für den ultimativen Style

Natürlich wäre ein God of War-Update nicht komplett ohne eine Vielzahl neuer Waffen- und Schild-Aussehen. Kratos’ legendäre Waffen – die Leviathan-Axt, Klingen des Chaos und der Draupnir-Speer – erhalten mit der Dark Odyssey Collection völlig neue kosmetische Anpassungen. Diese beinhalten unter anderem den Dark Odyssey Knauf für die Axt und den Dark Odyssey Aufsatz für die Klingen des Chaos. Ferner kommen neue Schilde ins Spiel, wie der Wächterschild, der Furchtlose Schild und der Zerschmetterte Startschild, die eure defensive Ausrüstung aufwerten.

Mit der Veröffentlichung der Dark Odyssey Collection am 20. März wird das 20-jährige Jubiläum von God of War in großem Stil gefeiert. Das Update bietet den Spielern nicht nur eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, sondern auch neue Anpassungsoptionen, die den ohnehin schon epischen Titel noch individueller und spektakulärer machen. Also, schärft eure Klingen, bereitet euch auf die Reise vor und feiert mit uns 20 Jahre God of War – auf dass der Kampf gegen die Götter nie enden möge!

Kein Wort wurde über das viel spekulierte God of War-Remake verloren, von dem inzwischen völlig unklar ist, ob es überhaupt in Arbeit ist.