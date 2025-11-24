FEROCIOUS: Das Dino-FPS, das Far Cry plötzlich alt aussehen lässt?

Manchmal reicht ein einziger Trailer, um ein Projekt plötzlich klarer zu sehen. Bei FEROCIOUS, dem Debüt des kleinen Studios OMYOG, ist genau das passiert. Die neuen Szenen zeigen nicht nur ein hübsches Dino-FPS, sie deuten an, wie viel Mut und Vision hinter diesem Projekt steckt. Und warum dieser Titel mehr sein könnte als nur Futter für Survival- und Far Cry-Fans.

Ein Inseltrip, der sofort unangenehm ehrlich wirkt

Das Konzept klingt simpel: Schiffbruch, unbekannte Insel, gefährliche Flora und Fauna. Doch FEROCIOUS versucht nicht, dir eine Power-Fantasy zu verkaufen. Die Welt wirkt bedrohlich, nicht künstlich aufgeblasen. Der Trailer zeigt Momente, in denen man nicht weiß, ob das größere Problem ein Rudel Raptoren, eine Mine voller Söldner oder schlichtweg der Mangel an Ausrüstung ist. Diese Mischung aus militärischem Szenario und Naturgewalt fühlt sich ungewöhnlich roh an, fast so, als würde man einen verlorenen Black-Ops-Einsatz in eine Dino-Doku werfen.

Der technische Unterbau überrascht ebenfalls. Unity ist nicht unbedingt die Engine, die man automatisch mit dynamischen Sandbox-Momenten verbindet. Doch OMYOG kombiniert Film-Know-how mit AAA-Erfahrung: Leonard Saalfrank übernimmt die Vision, ein ehemaliger Far Cry– und Battlefront II-Designer setzt das Sandbox-Leveldesign um, und Autoren aus Film und Games sorgen für erzählerische Struktur. Das wirkt alles ungewöhnlich ambitioniert, aber im Trailer auch erstaunlich stimmig.

Das Dino-Control-Feature: Gimmick oder Gamechanger?

Man kämpft aber nicht nur gegen Dinosaurier, man kann sie kontrollieren. Mithilfe eines Geräts, das laut Lore Gehirnsignale scannt und via Ultraschall Kommandos sendet, lassen sich bestimmte Arten auf die eigene Seite ziehen. Das klingt absurd, aber der Trailer zeigt es klar: Weg freiräumen, Gegner attackieren, Items bringen. Es erinnert ein bisschen an Jurassic Park, nur spielerisch sinnvoller eingebunden.

Spannend wird, wie begrenzt dieses Feature bleibt. Nicht jede Spezies folgt, manche scheinen sogar eigenwillig zu reagieren. Wenn das gut gebalanced ist, kann es genau den Überraschungsfaktor bringen, den vielen Dino-Shootern fehlt.

Und die Konsolen? Hoffnung ja – Bestätigung nein

tinyBuild nennt bislang nur den PC-Release am 4. Dezember. Konsolen-Spieler hoffen verständlich auf eine Umsetzung, gerade weil das Spiel visuell und strukturell perfekt zu PS5 und Xbox Series passen würde. Offiziell gibt es dazu jedoch nichts. Aus Publisher-Sicht nachvollziehbar, ein Indie-Debüt muss sich erst beweisen. Aber wenn FEROCIOUS gut startet, wirkt ein späterer Konsolenport realistisch.