FGS Indie-Showcase – Fire Commander, War Hospital, Operation Tango & mehr

Neben großen Blockbustern wie The Lord of the Rings, Returnal oder Life is Strange standen bei der gestrigen Future Games Show auch wieder zahlreiche Indie-Titel im Mittelpunkt, die auch den Weg auf Konsolen finden.

Ob Epic Chef von Team 17, Fire Commander, Embr, War Hospital, Hoa oder Operation Tango, der Indie-Sektor zeigt erneut die Vielfalt und kreativen Ideen, die in großen Produktion oftmals gar nicht möglich sind oder realisiert werden.

Nachfolgend eine Übersicht jüngst angekündigter oder Updates zu den Indie-Games & Co.

Über War Hospital

Man schreibt das Jahr 1917. Du bist Major Henry Wells, vom Dienst freigestellter britischer Einsatzersthelfer, zurück einberufen in das Inferno des I. Weltkrieges. Unterbesetzt und unterversorgt, bis du der letzte Funken Hoffnung für unzählige Soldaten an der Westfront.

Als Leiter des Feldlazaretts behandelt man schwerste Kriegsverletzungen und errichtet Rettungsstationen, während das Artilleriefeuer immer lauter wird. Nutzt dazu Original-Ausrüstung aus dem ersten Weltkrieg und beobachtet den medizinischen Fortschritt.

Erschaffe so eine Micro-Community aus Lebensrettern und Überlebenden, entfacht einen Funken Hoffnung in eurem Personal und den Soldaten, sorgt für einen Hauch Normalität, indem ihr zu Waffenruhe-Perioden anregt. Vor euch liegt ein militärisch inspiriertes Spiel, welches das Leben – und nicht den Tod – feiert.

Über Fire Commander

Fire Commander ist ein taktisches RTS-Game, in dem ihr den Gefahren von Bränden und verheerenden Feuern gegenübersteht. Vom Löschen von Bränden bis zur Rettung von Menschen und wertvollen Geräten seid ihr hier einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt, einschließlich des Risikos einer Vergiftung durch Rauch.

Ihr könnt verschiedene Fahrzeuge, Klassenspezialisierungen und Werkzeuge verwenden, diese kombinieren und kreative Möglichkeiten entdecken, um mit jeder Situation umzugehen. Berücksichtigt dabei Faktoren wie Rückzug, Rauch oder Materialien, die alle unterschiedlich reagieren.

Wenn ihr euer Leben aufs Spiel setzt, kann dies zu starken Bindungen zwischen euch und euch Crew führen. Das Team wird eure Familie. Kümmert euch vor und während der Rettungsaktionen um eure Leute. Schickt eure Mannschaft zu Schulungen und entwickelt neue Fähigkeiten, um so sicherzustellen dass in Notfällen jeder weiß, was zu tun ist.

Fire Commander erscheint 2021.

Über Operation Tango

Operation: Tango ist ein kooperatives Abenteuer zum Thema Spionage, in dem man mit einem Freund vor der Herausforderung steht, gefährliche Missionen rund um den Globus in einer zukünftigen High-Tech-Welt auszuführen.

Als exklusives Team aus zwei Personen werden ihr und euer Partner zu AGENT und HACKER und arbeitet zusammen, um die Mächte, welche die freie Welt bedrohen, zu infiltrieren, zu bespitzeln und auszuschalten. Arbeitet aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zusammen und haltet nur durch eure Stimme Kontakt. Teamwork ist wichtig, Kommunikation der Schlüssel.

