FIA trennt sich von Gran Turismo 7 als eSport Partner

Die FIA trennt sich von Gran Turismo 7 als offizieller eSport Partner und setzt stattdessen auf Assetto Corsa Competizione, wenn das Event im Oktober startet.

Das 2022 FIA Motorsport Games Event findet zum zweiten Mal statt, diesmal in Marseille, wo Spieler innerhalb der Plattform an einem eSport Event teilnehmen und hier speziell auf die GT3 Cars setzen. Assetto Corsa Competizione bietet dazu eine eigene Spezial-Klasse an, was womöglich zur Entscheidung der FIA für einen neuen Partner beigetragen hat.

In einem KO-System treten hier 80 einzelnen Rennfahrer aus allen Ländern auf der ganzen Welt an, aus denen 20 Finalisten hervorgehen, wobei stets das letzte Rennen alles entscheidet. Anders als in Gran Turismo unterstützt Assetto Corsa Competizione auch 20 Spieler-Lobbys im Vergleich zum 16-Spieler-Limit von GT7.

„Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit mit Kunos Simulazioni zusammenarbeiten und ihr Produkt Assetto Corsa Competizione einsetzen zu können. Es ist einer der beliebtesten eSports-Titel in der Branche und unter unseren ASNs, daher ist es großartig, mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“ FIA

Weitere Highlights, die man bei Assetto Corsa Competizione erwähnt, sind die Unreal Engine 4, fotorealistische Wetterbedingungen und Grafiken, Nachtrennen und Motion-Capture-Animationen, verbesserte Reifen- und Aerodynamikmodell, sowie neue Maßstäbe in Sachen Fahrrealismus und Immersion.

Gefahren wird in diesem Jahr auf einem speziell angefertigten Kurs des Circuit Paul Ricard, der eigens von Entwickler Kunos Simulazioni für das Event kreiert wurde. Ein weiterer Vorteil von Assetto Corsa Competizione ist, dass die Physik und das Handling eng auf diese Klasse von Grand Tourern ausgerichtet wurde, wohingegen Gran Turismo auf eine breitere Palette von Autos zugeschnitten ist, die von realen Straßenautos bis hin zu phantasievollen Prototypen reichen.

Vor diesem Hintergrund macht der Wechsel zu Assetto Corsa Competizione für die FIA durchaus Sinn, auch wenn Gran Turismo sicherlich das größere Franchise ist.