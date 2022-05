FIFA 22 – Update #10 führt Cross-Play mit Einschränkungen ein

Für FIFA 22 steht in Kürze das Update #10 an, mit dem EA Sports das Cross-Play Feature über verschiedenen Plattformen einführt.

Zunächst startet hier eine Testphase, womit Spieler auf PS5, Xbox Series und Stadia zusammenspielen können. Allerdings wird das Crossplay-Feature nicht in allen Modi verfügbar sein, darunter im Ultimate Team.

EA schreibt in diesem Punkt:

„Obwohl wir es unseren Spielern ermöglichen möchten, mit so vielen Freunden und anderen wie möglich zu spielen, haben wir den Test auf diese beiden Modi beschränkt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass neue Probleme in das Spiel eingeführt werden. Wir sind zuversichtlich, dass die Spieldaten und das Feedback, das wir von diesen beiden Modi erhalten, dazu beitragen werden, wie Cross-Play in zukünftigen Titeln weiter implementiert werden könnte.“

EA