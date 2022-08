FIFA 23 – Deep Dive zu den FUT Moments & warum man auf Loot Boxen setzt

„Wir sind von ganzem Herzen davon überzeugt, dass Ultimate Team und FUT Packs, die seit mehr als einem Jahrzehnt Teil des Spiels sind, ein Teil von FIFA sind, die Spieler lieben – Fans lieben es, dass das Spiel die reale Spannung und Strategie des Aufbaus und der Verwaltung widerspiegelt und Spielern die Wahl gibt, sie auszugeben, wenn sie es wollen. Es ist erwähnenswert, dass Ausgaben in unserem Spiel völlig optional sind, und wir ermutigen nicht, Ausgaben zu tätigen, anstatt Belohnungen durch das Spielen zu verdienen. FUT-Packs funktionieren auf die gleiche Weise, ob sie bezahlt oder verdient werden, und die meisten Spieler geben nichts überhaupt nichts im Spiel aus. Zum Beispiel wurden neun von 10 FUT-Packs, die in FIFA 22 geöffnet wurden, verdient.“

Außerdem spricht EA das Thema Loot Boxen an, die zunehmend kritisiert und von einstigen Vorreitern wie Overwatch sogar wieder entfernt werden. Auch der Umstand, dass Loot Boxen in einigen Ländern verboten wurden, hält EA nicht davon ab, weiter darauf zu setzen.

Mit FUT Moments präsentiert man in diesem Jahr eine neue Erfahrung und Möglichkeit, um FIFA Ultimate Team zu erleben. Die FUT Moments konzentrieren sich auf lustige, kurze Szenarien mit einer Vielzahl von Herausforderungen. Zudem wird hier ein neuer Währungstyp eingeführt, die FUT Stars, mit denen in der Moments Star Gallery Items und Packs eingetauscht werden können.

