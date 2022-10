FIFA 23 – EA schießt mit FUT Pack massives Eigentor & entwertet den Transfermarkt

Warum sind die Item so wertvoll? Die FUT Heroes haben eine einzigartige ligaspezifische Chemie, die mit ihren jeweiligen Hero-Momenten verknüpft ist. Damit bekommt man die Möglichkeit, sein Wunschteam aufzubauen und einige unvergessene Momente der Fußballgeschichte nachzustellen. Gleichzeitig kann ein solches Hero Item einzeln auf dem virtuellen Transfermarkt für Millionen von FUT-Münzen gehandelt werden, da die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, es so zu erhalten.

Was war passiert? Offensichtlich durch eine Fehler war ein handelbares FIFA Ultimate Team Hero Item zu einem extrem günstigen Preis von gerade einmal 25.000 FUT Coins erhältlich. Das löste einen regelrechten Ansturm darauf aus und stürzte den komplett Transfermarkt ins Chaos, da gleichzeitig die Werte anderer FUT Items enorm sanken. Infolge dessen wurde eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, da manch einer um den Wert seiner Items fürchtete und diese so schnell wie möglich los werden wollte.

Eines der größten Kritikpunkte am diesjährigen FIFA 23 wurde am Wochenende zu einem massiven Eigentor, das EA selbst geschossen hat und für Minuten den ganzen Transfermarkt entwertete. Der Bitcoin könnte neidisch auf diesen Move sein, der für manch einen die Gelegenheit war.

