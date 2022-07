FIFA 23 – Gameplay Deep-Dive widmet sich der HyperMotion 2 Technologie

In einem offiziellen Gameplay-Video widmet sich EA heute der weiterentwickelten HyperMotion 2 Technologie in FIFA 23. Darüber hinaus stellt man zahlreiche weitere Features vor, die in diesem Jahr neu sind.

FIFA 23 setzt auf einen hauseigenen Machine-Learning-Algorithmus, der einen noch größeren Realismus ermöglicht. Dieser Algorithmus lernt aus 9,2 Millionen Frames mit hochentwickeltem Capturing und schreibt in Echtzeit neue Animationen, etwa um natürliche Fußball-Bewegungen in diversen Interaktionen nachzuahmen.

„Der Realismus dringt in EA SPORTS FIFA 23 dank HyperMotion2 in ganz neue Bereiche vor. Wir haben mit hochmoderner Technologie intensive Partien von Männer- und Frauen-Profiteams per Capturing erfasst und können so Millionen von Datenpunkten in Echtzeit in neue Animationen umwandeln“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM bei EA SPORTS FC. „Ergebnis sind die natürlichsten und realistischsten Fußballspiel-Bewegungen überhaupt. Hinzu kommt die Einbindung der Männer-WM und der Frauen-WM, der Frauen-Vereinsfußball und die Cross-Play-Features, mit denen die Spieler und die Fußballfans in aller Welt auf Jahre hinaus ins Spiel eintauchen können.“

