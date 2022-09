FIFA 23 inkl. Steelbook nur heute im Sale ab 39.99 EUR

Mit FIFA 23 können die Fans zum ersten Mal in der Geschichte von EA SPORTS FIFA in der Barclays FA Women’s Super League und der Division 1 Arkema als Frauenvereinsmannschaften spielen. HyperMotion2 bietet in diesem Jahr zudem die doppelte Menge an Datenerfassung, um neue Funktionen, einschließlich des Frauenfußballs, freizuschalten. Dedicated Advanced 11v11 Match Capture wurde verwendet, um ein 11-gegen-11-Frauen-Match in voller Intensität zu filmen, und liefert Animationen im Spiel, die die Bewegungen der Spielerinnen realistischer als je zuvor darstellen.

Bei Otto.de gibt es die PS5-Version auf Disc inkl. einem Steelbook für nur 59.99 EUR und damit deutlich günstiger als sonst irgendwo. Wie es noch günstiger unter bestimmten Bedingungen geht, erklären wir weiter unten. Aber auch so ist eine Ersparnis von immerhin 20 EUR drin plus das Steelbook obendrauf und einige Pre-Order Boni.

