FIFA 23 – World Cup Mode durch Glitch geleakt & spielbar

AFC Richmond und Ted Lasso, der beliebteste Manager mit Schnurrbart, sind ebenfalls in FIFA 23 spielbar, da die Greyhounds zusammen mit Wrexham AFC in der Sektion „Rest der Welt“ vertreten sind.

„Die Resonanz unserer Fans ist einfach unglaublich, und wir sind begeistert, dass unsere Community mit ihren Lieblingsspieler:innen und -mannschaften in FIFA 23 in Rekordzahlen spielt“, sagt Nick Wlodyka, SVP, GM von EA SPORTS FC. „Mit den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen und den aufregenden Updates für den Frauenfußball im Spiel, die noch bevorstehen, fangen wir gerade erst an, den Spieler:innen das bisher authentischste und intensivste Erlebnis zu bieten.“

Abseits dessen feiert FIFA 23 den erfolgreichsten Start in der Geschichte des Franchise. Über 10,3 Millionen Spieler haben innerhalb der ersten Woche und damit den erfolgreichsten Releasezeitraum in der Geschichte der EA SPORTS FIFA-Reihe ermöglicht.

🚨 EA have accidentally released the World Cup mode early on Playstation ✅ #FIFA23 pic.twitter.com/jnpwjx9tQu

What do you think?