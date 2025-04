Filmkritik: Warfare – Der Krieg kennt keine Helden, ein Muss für Call of Duty-Fans?

Der moderne Kriegsfilm ist längst zu einem Spektakel mutiert – und Warfare macht da keine Ausnahme. Mit dröhnenden Explosionen, pulsierender Kamera und einer kompromisslosen Ästhetik, die direkt aus einem Call of Duty-Trailer stammen könnte, inszeniert sich der Film als ultimatives Adrenalin-Erlebnis. Doch während Fans beeindruckt von den One-Shot-Kampfszenen und der nahezu fotorealistischen Ausrüstung sind, stellt sich eine unbequeme Frage: Was bleibt übrig, wenn der Krieg nur noch als unterhaltsames Setpiece funktioniert?

Krieg als Spektakel – Wenn Realität zur Kulisse wird

Warfare erzählt die Geschichte eines Elitetrupps, der im Herzen eines eskalierenden Konflikts eine globale Katastrophe verhindern soll. Die Bedrohung? Vage. Die Gegner? Maskiert und stereotyp. Die Mission? Irgendwas mit Rettung der Welt. Die Handlung dient in erster Linie als dünner Vorwand für Dauerfeuer, Kamerafahrten durch explodierende Gebäude und Nahkampfszenen, die so choreografiert sind, dass man fast das Gefühl bekommt, hier habe jemand den Controller in der Hand.

In der aktuellen Kritik von Filmgalaxie wird deutlich, wie sehr sich der Film auf seine Inszenierung verlässt. Die Macher liefern eine technische Meisterleistung ab – keine Frage. Doch mit welcher Haltung gegenüber dem Thema Krieg geschieht das? Die Frage nach Moral, Sinn oder auch nur einer kritischen Distanz zur Gewalt bleibt unbeantwortet. Stattdessen wird Krieg wie ein Hochglanz-Event gefeiert: digital gestreamt, taktisch durchgeplant, fast gamifiziert.

Helden ohne Tiefe – Warum Warfare an seiner Message scheitert

Die Aussage „Der Krieg kennt keine Helden“, die im Titel mitschwingt, wird dabei ironischerweise konterkariert. Denn Warfare präsentiert durchweg Heldenfiguren: makellos, effizient, unerschütterlich. Zweifel? Menschlichkeit? Fehlanzeige. Selbst die leisen Töne – Rückblenden, Traumata, der Blick auf zivile Opfer – wirken aufgesetzt, als wolle man gerade noch so tun, als hätte man verstanden, worum es geht.

Fans klassischer Militär-Actionfilme werden hier sicher auf ihre Kosten kommen. Wer allerdings erwartet, dass Warfare sich inhaltlich ernsthaft mit den Abgründen moderner Kriegsführung auseinandersetzt, wird enttäuscht. Zwischen Kugelhagel und Drohnenperspektive geht die Chance verloren, etwas Relevantes zu sagen. Der Krieg kennt vielleicht keine Helden – Warfare aber kennt kein Innehalten. Ein audiovisueller Rausch für Fans von Modern Warfare & Co. Der Krieg als Spielplatz – und das ganz ohne Pause-Taste.

