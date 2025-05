Final Destination: Bloodlines – Kinodecke eingestürzt, 4D-Realität überholt den Film

Die meisten Kinobesucher wünschen sich beim Horrorfilm nur einen Adrenalinschub, keine echte Nahtoderfahrung. Doch im Cinema Ocho in La Plata, Argentinien, wurde Final Destination: Bloodlines für einige Gäste unfreiwillig zur immersiven Live-Demo. Während einer Vorführung am 19. Mai krachte ein Teil der Kinodecke herunter – just in dem Moment, als sich die Filmcharaktere wieder einmal dem unausweichlichen Schicksal entgegenstemmen.

Mitten im Schockgeschehen: eine 29-jährige Besucherin, ihre Tochter und eine Freundin. Eigentlich war das Ganze als bescheidene Geburtstagsfeier geplant. Popcorn, Gruselfilm, entspanntes Zurücklehnen – und dann krachte plötzlich die Realität durch die Decke. „Erst dachten wir, das Geräusch sei Teil des Films“, sagte die Besucherin später gegenüber People. Verständlich, wenn man gerade in einem Streifen sitzt, der sich um tragische Zufälle und mörderische Kettenreaktionen dreht.

4D? Nein danke!

Doch es war kein Soundeffekt. Ein massives Stück der Decke fiel herab und traf die Besucher – zum Glück nicht am Kopf. Nur weil sie sich zur Seite geneigt hatte, entkam sie Schlimmerem. Ihre Tochter blieb ebenfalls unverletzt, aber der Schrecken sitzt tief.

Der Vorfall wirft Fragen auf – nicht nur zur Bausubstanz des Kinos, sondern auch zur Ironie des Schicksals. Final Destination lebt von absurden Zufällen, bei denen selbst ein Haartrockner zur Todesfalle mutiert. Doch wenn ein echter Unfall exakt beim Schauen dieses Films passiert, dann kratzt das schon an der vierten Wand. Willkommen im Meta-Horror.

Die Besucherin forderte zwar eine Rückerstattung für ihr Ticket, doch was ist der Preis für ein Trauma? Ihre Antwort an den Kinobetreiber, der fragte, wie man das „wieder gutmachen“ könne, war glasklar: Sie werde Anzeige erstatten. Richtig so – denn obwohl Final Destination: Bloodlines im Film einen Rekord für die älteste in Flammen stehende Person aufstellte, sollte das Kino nicht mit einem Preis für das realistischste Katastrophenerlebnis nach Hause gehen.

Lieber Game Over als Game On mit echtem Schmerz

Im Vergleich dazu wirken Horrorspiele wie Resident Evil oderDead Space fast schon beruhigend – denn hier bleibt der Schrecken virtuell. Man kann pausieren, speichern oder das Licht anlassen. Keine einstürzenden Decken, keine echten Prellungen, keine fragwürdigen Bauvorschriften. Selbst VR-Titel wie Phasmophobia oder Five Nights at Freddy’s mögen einem das Herz in die Hose rutschen lassen – aber der Körper bleibt unversehrt – in den meisten Fällen. Wer dachte, Gaming könne eine immersive Erfahrung sein, hat noch nie erlebt, wie ein Kino plötzlich auf dich draufzufallen droht.

Was bleibt, ist eine absurde Fußnote in der ohnehin bizarren Geschichte dieser Filmreihe. Final Destination: Bloodlines erschien 14 Jahre nach dem letzten Teil und erzählt die Geschichte von Iris, die nach einer tödlichen Vorahnung eine Gruppe Menschen rettet – nur um das Schicksal herauszufordern. Dass nun auch Kinobesucher real um ihr Leben bangen mussten, hätte sich selbst das Drehbuch nicht ausgedacht.

Vielleicht ist es also an der Zeit, Horror wieder dort zu lassen, wo er hingehört: auf der Leinwand. Und Kinos sollten sich künftig besser überlegen, ob sie für Filme wie Final Destination nicht lieber stahlverstärkte Decken installieren. Nur für alle Fälle.