Wenn der Mai hierzulande wieder mit Dauerregen, Temperaturstürzen und der alljährlichen Pollen-Apokalypse aufwartet, bleibt nur ein Ausweg: Flucht in eine bessere Welt – genauer gesagt, nach Eorzea. Final Fantasy 14 Online bietet nicht nur actionreiche Dungeons und epische Storylines, sondern auch: blühende Wiesen, sonnige Picknickplätze und pollenfreie Blumenmeere. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist aber absolut real – zumindest virtuell.

Eorzea statt Eisheilige: Frühling genießen ohne Wetterfrust

In der beliebten Online-Welt herrscht aktuell frühlingshafte Stimmung – ganz ohne Heuschnupfen, nasse Socken oder unvorhersehbare Wetterkapriolen. Besonders einladend: die Region Kozama’uka, wo es zwar etwas feuchter zugeht, dafür aber exotische Pflanzen in voller Blüte stehen. Wer seine Chocobo-Satteltaschen mit Proviant füllt, kann hier stundenlang zwischen Farnen und Palmen entspannen. Decke nicht vergessen – selbst virtuelle Böden können ungemütlich sein!

Für alle, die lieber unter Kirschblüten verweilen, bietet das Seenland die perfekte Kulisse. Glitzernde Wasserflächen, majestätische Bäume in voller Pracht – Instagram-Filter sind hier völlig überflüssig. Der perfekte Ort, um mit Freund ein Picknick abzuhalten oder einfach die Seele baumeln zu lassen. Musik lässt sich übrigens direkt im Spiel abspielen – Mitsing-Garantie inklusive.

Il Mheg für Allergiker: Blumenmeer ohne Heuschnupfen-Risiko

Und dann wäre da noch Il Mheg, die Hochblumenebene mit märchenhaftem Flair. Während draußen im echten Leben schon ein Spaziergang am Feldrand zur Attacke auf die Nasenschleimhäute wird, können Allergiker hier tief durchatmen. Kein Niesen, kein Jucken – nur eine schier endlose Wiese voller farbenfroher Pflanzen, die selbst Disney neidisch machen würde.

Also: Regenschirm weglegen, Taschentücher verstauen – und eintauchen in einen Frühling, wie er sein sollte. Nur eben in Eorzea.