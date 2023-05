Final Fantasy 16: Das erwartet euch nach dem ersten playthrough

Final Fantasy 16 schickt sich an, eines der größten Spiele-Highlights im Sommer 2023 zu werden. Das neue Action-RPG von Square Enix erscheint am 22. Juni exklusiv für die PS5 und macht vorab einen erstklassigen Eindruck. Im Vordergrund steht natürlich die epische Geschichte um Protagonist Clive und die Welt Valisthea, die Entwickler haben jetzt aber auch verraten, was es für euch zu tun gibt, wenn ihr die Story abgeschlossen habt. Action-Fans werden hier ganz sicher nicht enttäuscht.

Final Fantasy 16 bietet New Game+

Wie viele neue Spiele wird auch Final Fantasy 16 ein sogenanntes New Game+ bieten. Ihr habt also nach dem Abschluss der Story die Möglichkeit, einen zweiten Durchlauf mit einem höheren Schwierigkeitsgrad zu starten, in dem ihr eure im ersten playthrough erworbenen Fähigkeiten und Waffen einfach mitnehmt und weiter aufrüsten könnt. Ein Highlight soll dabei der Final Fantasy-Modus sein, bei dem die Platzierung von Monstern zufällig geändert wird und teilweise andere Gegner in den Levels auftauchen. Hier wartet laut combat designer Ryota Suzuki die eigentliche Herausforderung:

Die wichtigste Design-Philosophie ist, dass es beim ersten Durchspielen darum geht, Clive kennenzulernen, die Steuerung zu lernen und dann die Geschichte zu genießen […] Beim zweiten Durchspielen wollen wir den Fokus – da sich die Geschichte nicht geändert hat – auf die Action verlagern. Im Story-Modus zum Beispiel können die Spieler zwar auf Wellen von Gegnern stoßen, aber oft greifen die Feinde nicht auf einmal an, damit die Spieler in der Lage sind, mit allem fertig zu werden. In den schwierigeren Modi des Spiels haben wir diese Beschränkungen aufgehoben, so dass Clive von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen wird. Im Grunde genommen haben wir mit dem [Final Fantasy]-Modus den Spielern, die Clive steuern, das Gefühl gegeben, dass sie immer in Gefahr sind, dass der Tod um die Ecke lauert und dass man sehr, sehr gut aufpassen muss, um die Levels zu schaffen.

Darüber hinaus gibt es auch noch den Arcade-Modus, in dem ihr schon abgeschlossene Levels noch einmal mit einem Timer und Kombozähler angehen könnt. Eure Leistung könnt ihr dann auf globalen Leaderboards mit anderen Spielern vergleichen. Auch hier gibt es spezielle Varianten, sobald ihr euch im New Game+ befindet.

Zu guter Letzt kommen dann auch die Chronolith Trials dazu. Dabei handelt es sich laut creative director Hiroshi Takai um die finale Herausforderung in Final Fantasy 16. Jedes dieser Trials besteht aus mehreren Stages mit je vier Gegnerwellen, bei denen jeweils die letzte auch von einem Boss unterstützt wird. Alle Trials basieren auf den Eikons, sodass ihr euren Spielstil bei jedem Trial ändern müsst.