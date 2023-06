Final Fantasy 16 – Day One Patch, Hard-Mode & New Game+ bestätigt

Nur noch wenigen Tage bis zum Release von Final Fantasy 16, da hat Publisher Square Enix weitere Details bestätigt. Unter anderem wird es nun doch einen Day One Patch geben, ebenso eine New Game+ Option.

Während des gestrigen Pre-Release Livestreams sagte das Entwicklerteam, dass man entgegen der vorherigen Ankündigung einen kleinen Patch veröffentlichen wird, der kleinste Fehler behebt. Dieser sei aber nicht zwingend notwendig, sondern lediglich eine Quality of Life-Verbesserung. Auch ohne den Patch wird Final Fantasy 16 in einem ausgezeichneten Zustand spielbar.

Im offiziellen Changelog ist dennoch die Rede von einem Progression Bug, der unter bestimmten Umständen auftreten kann, einem Bug, unter dem das Spiel crasht, kleinere Textfehler und Performance-Optimierungen an mehreren Stellen. Ganz so unwichtig scheint das Update also doch nicht zu sein.

Final Fantasy 16 bekommt New Game+ & Hard Mode

Zusätzlich wurden weitere Features bestätigt, einschließlich einer New Game+ Option, ein Hard Mode und Final Fantasy Mode und mehr.

Im Final Fantasy Mode (Hard Mode) wird das Level Cap auf 100 angehoben und die Feinde werden noch herausfordernder. Die erzielten Fortschritte aus dem ersten Playthrough werden allerdings übernommen und man bekommt die Gelegenheit, eine Ultima-Waffe herzustellen, um die härteren Gegner zu bezwingen. Für den Abschluss des Final Fantasy Mode erhält man schließlich eine Gold-Trophäe.

Final Fantasy 16 New Game+ Mode

Zusätzlich erwähnt wurden außerdem die Arete Stone-Herausforderungen, ein zusätzlicher Ultimania-Schwierigkeitsgrad in New Game+, sowie ein Hard Time Attack-Mode namens Chronolith Trials.

An anderer Stelle wurde außerdem erwähnt, dass man derzeit gegen Spoiler im Netz vorgehen wird, insbesondere gegen Videos und Stream, die jene veröffentlichen, die bereits im Besitz einer Kopie des Spiels sind. Erste Exemplare sind seit einigen Tagen im Umlauf, weshalb es schon eine Spoiler-Warnung gab. Generell bittet man die ersten glücklichen Besitzer darum, so fair zu sein und auf Spoiler etc. zu verzichten.

A message from the Final Fantasy XVI team. #FF16 pic.twitter.com/EwJQRu9loB — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) June 17, 2023

Wer die letzten Tage zum Release überbrücken möchte, kann dazu die Demo im PlayStation Store laden. Dessen Fortschritt wird im Anschluss in das Hauptspiel übernommen.

Offiziell erscheint Final Fantasy 16 am 22. Juni 2023.