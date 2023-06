Final Fantasy 16: Die Performance des RPG-Hits in der Analyse

Final Fantasy 16 erscheint heute exklusiv auf der PS5. Wie viele andere Kritiker kommen auch wir im Test zu einem äußerst positiven Ergebnis. Das Gameplay ist motivierend und macht Spaß und optisch muss sich das neue JRPG vor kaum einem anderen Titel verstecken. Negative Kritiken erhält der Titel unter anderem wegen der Performance. Diese wurde jetzt von mehreren Seiten analysiert.

Final Fantasy 16: So steht’s um die Performance

Square Enix bietet in Final Fantasy 16 zwei Modi an. Der Qualitäts-Modus zielt auf eine hohe Auflösung ab und opfert dafür ein paar FPS. Der Performance-Modus macht es umgekehrt und visiert 60 FPS an, wofür mitunter aber Auflösung und Details heruntergeschraubt werden. Wie sich die beiden Modi schlagen, zeigen jetzt mehrere Analysen.

Der Qualitäts-Modus erreicht dabei ziemlich stabile 30 FPS bei einer Auflösung zwischen 1080p und 1440p, die dann auf 4K hochskaliert wird. Cut-Scenes laufen ebenfalls mit 30 FPS. Es scheint so, als wäre der Qualitäts-Modus der von Square Enix präferierte Modus, da dieser besonders stabil läuft und das Spiel gut aussehen lässt. Die Bewertung des Performance-Modus ist da schon schwerer.

Dieser erreicht in der Spitze eine Auflösung von 1080p, die fällt aber immer wieder auch auf 720p. Zusätzlich dazu gibt es Einschränkungen bei Details wie Schatten oder ähnlichem. Die Framerate fällt beim Erkunden trotzdem immer wieder unter die anvisierten 60FPS, ist dafür aber in den Kämpfen ziemlich stabil. Wer also vor allem auf flüssige Kämpfe hofft, ist hier trotzdem sehr gut aufgehoben. Square Enix hat schon versprochen, dass die Performance in kommenden Updates noch verbessert werden soll.

Durchweg positiv sind aber die Ladezeiten. Diese sind im Spiel nämlich kaum zu bemerken und besonders der Start ist dabei beeindruckend. Vom Menü der PS5 bis zum tatsächlichen Start im Spiel dauert es nämlich keine zehn Sekunden.

Unsere Eindrücke

Die Analysen mögen so klingen, als wäre Final Fantasy 16 ein mittelmäßiges technisches Fiasko, das ist so aber definitiv nicht der Fall. Der Einbrüche der Framerate sind zwar immer wieder zu bemerken, stören den Spielfluss aber nicht wirklich. Es gibt keine nervigen Ruckler und Abstürze haben wir ebenfalls nicht gehabt. Was die Auflösung angeht, so kann ich ebenfalls Entwarnung geben. Ich habe das Spiel auf einem 55 Zoll OLED-TV gespielt und war durchweg sehr angetan von der Optik. Die Kämpfe sind flüssig und so effektgeladen, dass man gar nicht wirklich dazu kommt, auf kleine Details zu achten. Lasst euch also nicht verunsichern und gebt dem Spiel ruhig eine Chance, wenn euch Optik, Setting und Gameplay zusagen.