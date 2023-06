Final Fantasy 16: Entwickler stellen die Esper-Skills vor

Die Esper (oder auf englisch Eikons) sind ein zentraler Teil in der Welt von Valisthea, der Spielwelt von Final Fantasy 16. Es handelt sich dabei um riesige, besonders mächtige Wesen, die besondere Beziehungen mit einzelnen Personen aus der Welt eingehen und ihnen so Zugriff auf ihre Fähigkeiten gewähren. Im Extremfall können die Esper sogar selbst beschworen werden und den Verlauf einer Schlacht massiv beeinflussen.

Mit Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni der nächste große PS5-Exklusivtitel. Das JRPG von Square Enix macht dabei vieles anders als bisherige Serienteile, allen voran beim Kampfsystem, das erstmals komplett in Echtzeit abläuft. Die Fights sollen sich dadurch dynamischer anfühlen und mehr Action bieten. Ein wichtiger Aspekt sind dabei die Esper-Fähigkeiten, die die Entwickler jetzt in einem neuen Video vorgestellt haben.

What do you think?