Final Fantasy 16: Neues Update 1.03 bringt oft gewünschtes Feature

Final Fantasy 16 ist am 22. Juni für die PS5 erschienen und entpuppt sich als großer Erfolg für Square Enix. Auch wir fanden in unserem Test großen Gefallen an dem neuen Action-RPG. Ein Teil des Erfolgs ist auch der hervorragende technische Zustand des Spiels. Die Grafik ist erstklassig, der Titel läuft flüssig, Story und Gameplay sind durchdacht und Bugs oder ähnliches gibt es praktisch nicht. Nachdem zum Release ein winziger Patch aufgespielt wurde, der einen Fehler ausbesserte, wurde jetzt das zweite Update veröffentlicht. Das bringt vor allen von den Spielern gewünschte Features.

Final Fantasy 16: Das steckt in Version 1.03

Spielerisch ändert sich an Final Fantasy 16 durch das Update auf 1.03 nichts. Die Spieler bekommen nur mehr Einstellungsmöglichkeiten an die Hand. Am wichtigsten ist dabei ein Feature, das sich viele Spieler seit dem Release gewünscht haben: Ein Motion-Blur-Slider. Motion Blur, oder auf deutsch Bewegungsunschärfe, ist ein Effekt, der in vielen Spielen und Filmen genutzt wird. Dadurch verwischt das Bild leicht, was zu einem insgesamt cineastischeren, flüssigeren Eindruck führen soll.

Viele Spieler berichten aber immer wieder davon, dass ihnen durch Motion Blur übel wird und sie im schlimmsten Fall nicht weiterspielen können. Viele Spiele erlauben daher von Haus aus, die Bewegungsunschärfe in den Einstellungen anzupassen. Final Fantasy 16 hat dieses Option jetzt durch das Update nachgereicht bekommen. Ihr könnt den Grad des Motion Blur dabei in Schritten von 0-5 einstellen. Als Standardwert ist fünf festgelegt. Beim nächsten Start des Spiels solltet ihr also mal in die Optionen schauen und ausprobieren, ob euch das JRPG so besser gefällt.

Daneben kommen durch das Update noch die Einstellungsoptionen „Player Follow (Movement)“ und „Player Follow (Attack)“ dazu. Damit könnt ihr auswählen, ob euch die Kamera automatisch folgen soll, wenn ihr angreift oder euch bewegt. Bisher war dieser Punkt voreingestellt, wodurch die Kamera sich immer wieder von selbst hinter Hauptfigur Clive ausrichtete. Ihr könnt außerdem die Kamera-Sensitivität jetzt noch genauer einstellen.

Die weiteren Inhalte des Updates sind eher nebensächlich: