Final Fantasy 16 Review Embargo & Pre-Load Termin

Square Enix macht es mit Final Fantasy 16 bis zuletzt spannend, das offiziell zwar schon in drei Tagen erscheint, doch wann kann man mit den ersten Tests rechnen und wann fällt das Review-Embargo?

Einen Hinweis darauf liefert das ResetEra-Forum, wo der 21. Juni 2023 genannt wird. Dann wird es die ersten Eindrücke von der Fachpresse geben. Die Info stammt von jemandem, der von sich selbst behauptet, dass er selbst über ein Review-Muster von Square Enix verfügt und somit über das Embargo Bescheid wissen muss. Um welche Uhrzeit genau die Tests online gehen, verrät man leider nicht.

Final Fantasy 16 Wertungs-Vorhersage

Dafür wird schon fleißig darüber abgestimmt, wie gut Final Fantasy 16 nachher abschneidet. Hier scheint man wirklich optimistisch zu sein und erwartet einen echten Rollenspiel-Hit. Nach aktuellem Stand glauben die meisten User, dass Final Fantasy 16 im Schnitt eine Wertung zwischen 91 und 93 erhalten wird. Dahinter rechnet man einer Wertung von maximal 90 und gleich danach mit einer noch höheren Wertungen zwischen 94 und 96. Ein geringer Anteil glaubt zudem an einen Perfect Score.

Da Square Enix selbst ziemlich optimistisch ist und ein nahezu perfektes Spiel abliefern möchte, scheint zumindest eine hohe Wertung nicht ausgeschlossen zu sein.

Final Fantasy 16 Pre-Load

Weiterhin wurde der Pre-Load Termin für Final Fantasy 16 bestätigt, der am morgigen Dienstag startet, also am 20. Juni. Vorbesteller der digitalen Version können somit rechtzeitig zum Release am Donnerstag loslegen.

Die Downloadgröße beträgt laut erster Berichte um die 90 Gigabyte, was für ein Spiel in diesem Umfang durchaus vertretbar ist. Hinzu kommt noch ein kleiner Day One-Patch, der am vergangenen Wochenende bestätigt wurde und winzige Fehler behebt.

🚨 FINAL FANTASY XVI



🟫 Download Size : 90.18 GB (Version: 1.000.000)



🟦 Pre-Load : June 20

⬜ Launch : June 22



🟥 #FinalFantasyXVI #PS5 pic.twitter.com/0QkM1glrud — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 17, 2023

Um die letzten Tage bis zum Release zu überbrücken, kann man weiterhin die Demo zu Final Fantasy 16 laden, dessen Fortschritt in das finale Spiel übertragen wird. Erste Kopien der Disc-Version sind ebenfalls schon in Umlauf, weshalb es von Square Enix eine Spoiler-Warnung gab.