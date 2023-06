Final Fantasy 16 – Spielzeit und erste Wertungen für den Rollenspiel-Hit

Bisher gibt es laut Square Enix keine Pläne für etwaige DLCs. Die Geschichte soll in sich stimmig und nicht auf Erweiterungen angewiesen sein. Ob an dieser Prämisse festgehalten wird, hängt mit Sicherheit auch davon ab, wie gut Final Fantasy 16 letztlich ankommt und wie die Verkaufszahlen aussehen. Sollte sich das Spiel als Riesenhit herausstellen, könnt Square nochmal umdenken oder einen Nachfolger in Auftrag geben.

Final Fantasy 16 ist als vollständige Singleplayer-Erfahrung angelegt, bietet keine offene Welt, dafür aber offene Gebiete und Nebenmissionen. Über das japanische Magazin Famitsu wurden jetzt neue Infos zur Spielzeit veröffentlicht. Laut deren Angaben braucht ihr zwischen 30 und 40 Stunden für die Story des Spiels. Wollt ihr wirklich alles erledigen, werden etwa 70 Stunden fällig. Damit aber nicht genug: Es gibt auch ein New Game+ mit neuen Schwierigkeitsgraden und einer größeren Herausforderung. Ihr könnt also gut und gerne über 100 Stunden im Spiel verbringen, wenn euch danach ist.

