Final Fantasy 16 und Final Fantasy VII Rebirth für Xbox? Leak deutet auf baldige Ankündigung hin

Es ist vorbei mit der Exklusivität – oder zumindest sieht es so aus. Final Fantasy 16 , das einst als PS5-Exklusivtitel startete, hat mittlerweile den Sprung auf den PC geschafft, und wenn man den neuesten Gerüchten glaubt, steht als nächstes die Xbox Series X/S an.

