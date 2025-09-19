Latest

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Neuer Trailer erklärt Midgar und seine Fraktionen

Square Enix veröffentlicht einen neuen Trailer zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade, der vor dem Switch-2- und Xbox-Launch die Welt und Fraktionen von Midgar erklärt.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
Final Fantasy Vii Remake Integrade God Mode

Noch bevor Final Fantasy 7 Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S erscheint, will Square Enix die Spieler mit einem neuen Trailer abholen. Statt auf actiongeladene Kämpfe oder bombastische Cutscenes zu setzen, liefert das Video eine Art Geschichtsstunde: Was ist Midgar eigentlich für eine Stadt? Wer zieht hier die Fäden – und warum ist dieser Konflikt für den Einstieg so entscheidend?

Die Antwort kommt diesmal nicht von außen, sondern von Jesse, einem Mitglied der Widerstandsgruppe Avalanche. Sie erklärt die Struktur Midgars, wie die Metropole durch ihre Mako-Reaktoren am Laufen gehalten wird und wer dabei im Hintergrund profitiert: die allmächtige Shinra Electric Power Company.

Shinra, die Turks und Avalanche

Shinra ist im Grunde ein Konzern, der zugleich als Regierung und Militär auftritt, geführt von Präsident Shinra und dessen Sohn Rufus. Um sich die Hände nicht schmutzig machen zu müssen, bedient sich das Unternehmen den Turks: einer Truppe, die im Schatten operiert und immer dann auftaucht, wenn es brenzlig wird.

Dagegen steht Avalanche, die in Midgar als Öko-Terroristen verschrien sind, aber genau diese Ausbeutung stoppen wollen. Final Fantasy 7 Remake Intergrade beginnt bekanntermaßen damit, dass Ex-SOLDIER Cloud sich Avalanche anschließt, um ein Mako-Kraftwerk zu sabotieren. Ein Auftakt, der die moralische Grauzone des Spiels deutlich macht.

Und natürlich gibt es da noch Sephiroth, den legendären SOLDIER, der eigentlich längst tot sein sollte, und doch wie ein Schatten über allem schwebt.

More Read

Final Fantasy XIV Patch 73
Final Fantasy XIV – Yoshi-P bleibt dem MMO noch lange treu
Dragon Quest VII Reimagined
Dragon Quest VII Reimagined – Artstyle, Battle-System und Collector’s Edition enthüllt
Drakengard
Square Enix bereitet Rückkehr von Drakengard-Serie vor – Gerücht

Relevanz für Switch- und Xbox-Spieler

Die Veröffentlichung markiert den Startschuss für die gesamte Remake-Trilogie auf weiteren Plattformen. Square Enix hat bereits bestätigt, dass auch Final Fantasy 7 Rebirth folgen wird, und das finale Kapitel vermutlich direkt plattformübergreifend erscheint. Damit verabschiedet sich das Projekt schrittweise von der PlayStation-Exklusivität.

Der Trailer ist weniger Marketing-Feuerwerk als eine Einladung, die Welt von Final Fantasy 7 Remake Intergrade besser zu verstehen. Für Veteranen wirkt das wie ein Refresh, für neue Spieler wie ein unverzichtbarer Einstieg. Die eigentliche Frage ist aber: Wird Square Enix es schaffen, die Serie auf Switch 2 und Xbox technisch überzeugend umzusetzen – oder droht hier der nächste Kompromiss?

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x