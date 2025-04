Final Fantasy 7 Remake Part 3: Sprachaufnahmen beginnen überraschend früh

Die Begeisterung um die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie hat schon immer für Spekulationen und Vorfreude gesorgt. Während viele sich fragen, wie der letzte Teil von Cloud Strifes epischem Abenteuer in der überarbeiteten Welt von Midgar und darüber hinaus enden wird, gibt es nun Hinweise darauf, dass Final Fantasy 7 Remake Part 3 schneller vorankommt als erwartet. Besonders spannend: Die Sprachaufnahmen für das Spiel haben bereits begonnen – und das nur wenige Monate nach der Fertigstellung des Scripts.

Ein überraschend früher Schritt in der Entwicklung

Square Enix hat von Anfang an klargemacht, dass das Remake von Final Fantasy 7 in drei Teilen erzählt wird. Nachdem Remake und Rebirth die ersten beiden Kapitel der Neuauflage der Geschichte abgedeckt haben, steht nun das große Finale bevor. Und obwohl man bei großen Projekten dieser Art immer mit einer gewissen Verzögerung zwischen den verschiedenen Produktionsphasen rechnet, scheinen die Arbeiten am letzten Teil der Saga alles andere als schleppend zu verlaufen.

Der neueste Hinweis darauf kommt von Cody Christian, dem Synchronsprecher des neu aufgelegten Cloud Strife. Der Schauspieler postete auf Instagram ein Bild von sich in einer Aufnahmekabine, zusammen mit einer kleinen Grafik von Cloud und der Bildunterschrift „Ich bin so glücklich, wieder mit meinem besten Freund zusammen zu sein.“ Ein simpler, aber aufschlussreicher Beitrag, der sofort für Aufsehen sorgte. Denn normalerweise beginnen Sprachaufnahmen erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Entwicklung – oft erst kurz vor dem finalen Release, um Leaks zu vermeiden und weil sich die Szenen bis dahin noch häufig ändern können.

Was bedeutet der frühe Start für Final Fantasy 7 Remake Teil 3?

Natürlich bleibt abzuwarten, ob es sich wirklich um Aufnahmen für den dritten Teil des Final Fantasy 7 Remake handelt oder vielleicht doch nur um ein Spin-off oder gar einen Werbespot. Die kleine animierte Wolke, die in Christians Post zu sehen ist, ließ die Fans jedoch in Aufregung versetzen und verstärkte die Spekulationen, dass der dritte Teil bereits in Arbeit ist.

Laut den neuesten Informationen wurde die Handlung des dritten Teils Ende letzten Jahres finalisiert. Dabei hatte das Entwicklerteam um Naoki Hamaguchi, dem Direktor der Trilogie, bereits nach der Veröffentlichung von Rebirth klare Fortschritte gemacht. Hamaguchi selbst hatte in der Vergangenheit betont, wie schnell Rebirth – trotz seiner immensen Größe – aufgrund der starken Teamchemie und der jahrelangen Zusammenarbeit entwickelt wurde. Es wäre daher durchaus plausibel, dass der dritte Teil ebenfalls zügig voranschreitet und wie erwartet in dieser Generation erscheint.

Ob das Finale nun das große epische Ende bringt, das die Fans erwarten, oder ob wir noch auf einige Überraschungen gefasst sein müssen, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Reise von Cloud Strife und seinen Freunden ist noch lange nicht zu Ende – und sie könnte uns schneller erreichen, als wir denken.