Square Enix liefert „Final Fantasy 7 Revelation“ auf einer einzelnen Disc aus und zwingt Käufer zu einem riesigen Download. Wer glaubt, ohne Internetverbindung leben zu können, schaut komplett in die Röhre.

Eine Plastikhülle ohne Inhalt

130 Gigabyte Datenvolumen stehen auf dem Papier. Auf der gepressten Disc landet davon nur ein Bruchteil. Das Spiel startet schlicht nicht, wenn die Konsole beim ersten Einlegen kein Signal zum Server aufbaut. Square Enix spritzt den Spielern eine nutzlose Plastikscheibe ins Regal, die ohne die Server des Herstellers schlagartig an Wert verliert.

Genau diese Praxis zeigt unverblümt, wie absurd der Festhaltekult an der physischen Disc geworden ist. Der Datenumfang moderner Titel hat das Medium schlicht überholt. Anstatt das einzugestehen, verkaufen Publisher weiterhin Hüllen für 80 EUR, die am Ende doch nur als teurer Freischaltcode dienen. Ein logistisches Desaster. Plastikmüll auf Schienen.

Wir schleppen veraltete Discs durch die Lieferketten, blockieren Lagerplätze und verbrennen Treibstoff für eine Scheibe, deren einziger Zweck eine Lizenzprüfung ist. Wer Discs in dieser Form produziert, liefert das beste Argument für die vollständige Abschaffung des Datenträgers.

Der Widerspruch der Datenträger

Der Vorgänger „Final Fantasy 7 Rebirth“ lag noch auf zwei Discs in der Hülle. Das war sperrig, aber konsequent. Square Enix hat die Mehrkosten für den zweiten Datenträger bei „Final Fantasy 7 Revelation“ einfach gestrichen und schiebt die Bandbreitenkosten nun direkt auf den Endkunden ab. Wer eine schwache Leitung hat, wartet Stunden.

Besonders bitter wirkt das vor den Aussagen der Entwickler zur Game Preservation. Noch vor kurzem sprach sich die Studioleitung öffentlich für den Erhalt von Videospielen aus. Diese Download-Pflicht erreicht genau das Gegenteil. Schaltet der Publisher irgendwann die Server ab, wird die Disc zum wertlosen Untersetzer. Das ist kein Physisch-Kauf, das ist eine getarnte Mogelpackung. Wenn die Disc das Spiel nicht mehr enthält, verliert sie ihre einzige Daseinsberechtigung.

Square Enix macht die Plastikhülle mit dem 130-GB-Zwang endgültig zur reinen Müllproduktion. Ein Spiel, das auf Disc beworben wird, aber ohne Download unspielbar bleibt, ist eine Frechheit für Sammler. Würdet ihr künftig komplett auf physische Discs verzichten, wenn Spiele wie „Final Fantasy 7 Revelation“ ohnehin zwingend 130 GB herunterladen müssen?

Das Spiel erscheint am 8. April 2027.