Latest

Final Fantasy 7 Revelation: Disc-Release für den Trilogie-Abschluss wackelt

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Square Enix prüft die physische Version von Final Fantasy 7 Revelation. Speichergrenzen und Kosten bedrohen den Release auf Disc.

Final Fantasy Vii Revelations Code In A Box

Square Enix prüft derzeit die physische Veröffentlichung von „Final Fantasy 7 Revelation“ auf Disc und Key-Cards. Regisseur Naoki Hamaguchi geizt im aktuellen Statement nicht mit Sympathiebekundungen für das optische Medium, eine verbindliche Garantie liefert er jedoch nicht.

Hamaguchi hat in jüngsten Äußerungen gegenüber GamesRadar seine persönliche Zuneigung zu physischen Datenträgern betont. Eine Zusicherung für eine klassische Veröffentlichung auf Disc kann das Entwicklerteam zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht geben.

Technische Vorgaben der Konsolen-Hersteller bezüglich Speichergrenzen auf Blu-rays sowie Nintendo Switch 2 Key-Cards erschweren die Planung im Studio. Physische Ausgaben geraten branchenweit zunehmend unter Druck. Downloads dominierten bereits die Vorgänger. Der Platzmangel ist real.

Plattform-Parität bedingt technische Zugeständnisse

Die Veröffentlichung von „Final Fantasy 7 Revelation“ erfolgt zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC sowie Nintendo Switch 2. Square Enix bricht damit mit der bisherigen zeitexklusiven Verteilungspolitik auf Sonys Hardware.

Diese breite Plattformverfügbarkeit fordert ihren Preis bei der physischen Bereitstellung. Auf der Nintendo Switch 2 begrenzen Speicherdaten der Module die direkte Nutzbarkeit, auf optischen Discs verhindern mehrschichtige Datenmengen oft das Ausliefern ohne umfangreiche Zusatz-Downloads. Ohne technische Kompromisse geht es einfach nicht, auch wenn Sammler damit vor ungewissen Aussichten stehen.

More Read

Final Fantasy Vii Revelation
Final Fantasy VII Revelation: Überarbeitetes Kampfsystem und tiefere Taktik
Final Fantasy XIV Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold bringt Schild-Tank und Nintendo Switch 2-Port
Final Fantasy XIV Evercold
Final Fantasy XIV: Evercold – Neuer Trailer zeigt das Setting für 2027

Hamaguchi verteilt vorsichtigen Optimismus – schließlich kostet Hoffnung nichts.

„Es wird immer irgendeine Art von physischer oder verpackter Ausgabe geben, selbst wenn Download-Codes zur vorherrschenden Art der Nutzung von Spielen werden.“

Wer auf ein vollständiges Spiel ohne Download-Zwang im Ladenregal hofft, sollte die eigenen Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Am Ende entscheiden bei Square Enix die reinen Produktionskosten pro Datenträger und die Marge im digitalen Direktvertrieb.

Die Bekenntnisse zur physischen Medienkultur dienen primär der PR-Pflege für die treue Stammkundschaft. Im Händlerregal landet im schlechtesten Fall lediglich ein Pappkarton mit integriertem Lizenzcode, siehe „GTA 6“ als Musterbeispiel.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Fable sprengt das Budget: Neun Jahre Entwicklungszeit belasten Microsofts Strategie

Fable von Playground Games sprengt laut Berichten das geplante Entwicklungsbudget. Der Release…

7 Kommentare

Dragon Age: Remaster-Trilogie scheitert an veralteter Engine-Technik

Dragon Age Remaster scheitert an veralteter Engine-Technik. Ex-Producer Mark Darrah erklärt, warum…

3 Kommentare

PlayStation Plus Essential: Erster Day-One-Release im August steht fest

PS Plus Essential bietet ab dem 4. August 2026 das Koop-Spiel Big…

1 Kommentar

You Might Also Like