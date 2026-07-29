Final Fantasy 7 Revelation: Disc-Release für den Trilogie-Abschluss wackelt

Square Enix prüft derzeit die physische Veröffentlichung von „Final Fantasy 7 Revelation“ auf Disc und Key-Cards. Regisseur Naoki Hamaguchi geizt im aktuellen Statement nicht mit Sympathiebekundungen für das optische Medium, eine verbindliche Garantie liefert er jedoch nicht.

Hamaguchi hat in jüngsten Äußerungen gegenüber GamesRadar seine persönliche Zuneigung zu physischen Datenträgern betont. Eine Zusicherung für eine klassische Veröffentlichung auf Disc kann das Entwicklerteam zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht geben.

Technische Vorgaben der Konsolen-Hersteller bezüglich Speichergrenzen auf Blu-rays sowie Nintendo Switch 2 Key-Cards erschweren die Planung im Studio. Physische Ausgaben geraten branchenweit zunehmend unter Druck. Downloads dominierten bereits die Vorgänger. Der Platzmangel ist real.

Plattform-Parität bedingt technische Zugeständnisse

Die Veröffentlichung von „Final Fantasy 7 Revelation“ erfolgt zeitgleich auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC sowie Nintendo Switch 2. Square Enix bricht damit mit der bisherigen zeitexklusiven Verteilungspolitik auf Sonys Hardware.

Diese breite Plattformverfügbarkeit fordert ihren Preis bei der physischen Bereitstellung. Auf der Nintendo Switch 2 begrenzen Speicherdaten der Module die direkte Nutzbarkeit, auf optischen Discs verhindern mehrschichtige Datenmengen oft das Ausliefern ohne umfangreiche Zusatz-Downloads. Ohne technische Kompromisse geht es einfach nicht, auch wenn Sammler damit vor ungewissen Aussichten stehen.

Hamaguchi verteilt vorsichtigen Optimismus – schließlich kostet Hoffnung nichts.

„Es wird immer irgendeine Art von physischer oder verpackter Ausgabe geben, selbst wenn Download-Codes zur vorherrschenden Art der Nutzung von Spielen werden.“

Wer auf ein vollständiges Spiel ohne Download-Zwang im Ladenregal hofft, sollte die eigenen Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Am Ende entscheiden bei Square Enix die reinen Produktionskosten pro Datenträger und die Marge im digitalen Direktvertrieb.

Die Bekenntnisse zur physischen Medienkultur dienen primär der PR-Pflege für die treue Stammkundschaft. Im Händlerregal landet im schlechtesten Fall lediglich ein Pappkarton mit integriertem Lizenzcode, siehe „GTA 6“ als Musterbeispiel.