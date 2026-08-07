Final Fantasy 7 Revelation: Neues Gameplay auf der Gamescom ONL bestätigt

Square Enix bringt „Final Fantasy 7 Revelation“ am 25. August auf die Gamescom-Bühne. Director Naoki Hamaguchi präsentiert persönlich neues Material im Livestream von Geoff Keighley.

Square Enix zeigt am 25. August um 20:00 Uhr MESZ neues Material zu „Final Fantasy 7 Revelation“ auf der Gamescom Opening Night Live. Game Director Naoki Hamaguchi wird persönlich auf der Bühne stehen, um das Rollenspiel vorzustellen.

Seit der ersten Enthüllung beim Summer Game Fest im Juni war es ruhig um das Finale der Remake-Trilogie. Damals gab es bereits überraschend viel zu sehen. Genau das macht den kommenden Auftritt in Köln spannend. Welchen Abschnitt pickt sich das Team als Nächstes heraus?

Erwartungen an den Auftritt

Dass der Director persönlich anreist, spricht für eine handfeste Präsentation. Kein kurzer CGI-Schnipsel. Wir brauchen tiefere Einblicke in die Erkundung der Spielwelt und Überarbeitungen am Kampfsystem. Das Fundament steht durch die Vorgänger. Jetzt müssen die Feinheiten überzeugen.

Die Bestätigung für die Opening Night Live ist ein gutes Zeichen für den Entwicklungsstand. Trotzdem bleibt Abwarten angesagt. Erst echtes Gameplay zeigt, wie frisch sich der Abschluss wirklich anfühlt.

Wollt ihr bei der Gamescom-Show lieber das freie Erkunden mit der Highwind sehen oder Details zu den neuen Kampfmechaniken von Vincent und Cid?