Final Fantasy 7 Revelation: Nur 4 Jobs pro Charakter – darum ist das die richtige Entscheidung

Jedes Mitglied eurer Truppe in „Final Fantasy 7“ Revelation erhält exakt vier spezialisierte Job-Klassen, genannt FITS (Function Integrated Tactical Suitwear). Director Naoki Hamaguchi begründete diese feste Obergrenze auf dem FF14 Fan Fest in Berlin offen mit dem immensen Aufwand moderner AAA-Spieleentwicklung.

Zwischen Pixel-Erbe und HD-Realität

Ein Blick zurück in die Serienhistorie zeigt das Problem sofort. In „Final Fantasy 5“ wechselten vier Pixel-Helden mühelos zwischen mehr als 20 Jobs hin und her, weil dafür ein paar angepasste Sprites ausreichten. Heute bedeutet jede einzelne Klasse ein komplett eigenes 3D-Outfit, maßgeschneiderte Angriffsanimationen und ein eigenes Balancing für eine gewachsene Heldentruppe. Das schluckt Unmengen an Entwicklungszeit.

Hamaguchi macht kein Geheimnis daraus: 20 oder 30 Jobs pro Charakter sind bei einem eigenständigen Einzelspielertitel schlicht unbezahlbar. Nur fortlaufende Service-Games wie Final Fantasy 14 können solche Mengen über Jahre hinweg Stück für Stück nachliefern. Für Revelation war das schlicht unmöglich.

Masse ist nicht gleich Klasse

Auf den ersten Blick wirkt die Zahl 4 wie ein Dämpfer. Der Eindruck täuscht. Jeder FITS-Outfit-Slot definiert die Rolle der Figur im Kampf glasklar und verleiht ihr eine neue visuelle Identität – wie Cloud im Krieger-Outfit oder Tifa als Schwarzmagierin.

Statt verwässerter Mini-Boni für Dutzende Füllelement-Klassen bekommen wir vier stark ausgearbeitete Spezialisierungen pro Figur. Das erzwingt echte taktische Entscheidungen im Gruppenbau. Genau das braucht das Kampfsystem zum Serienabschluss.

Die Beschränkung auf vier FITS ist kein fauler Kompromiss, sondern scharfe Fokussierung. Square Enix tauscht unendliche Menü-Bastelei gegen spürbare Tiefe und maßgeschneiderte Animationen. Die Formel geht auf, wenn sich die vier Rollen im fertigen Spiel spielerisch spürbar voneinander abheben.