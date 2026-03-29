Final Fantasy 9 Remake: Insider hat schlechte Nachrichten zum Entwicklungsstand

Das lang erwartete Remake von „Final Fantasy 9“ liegt laut dem Insider NateTheHate derzeit auf Eis und weist keinerlei Fortschritte in der Entwicklung auf. Eine spätere Wiederaufnahme sei zwar möglich, derzeit arbeite aber kein aktives Team an dem Projekt.

Obwohl das Projekt bereits vor Jahren Teil des massiven Nvidia-GeForce-Now-Leaks war – der sich durch Ankündigungen wie Resident Evil 4 Remake oder Dragon’s Dogma 2 als äußerst präzise erwies –, bleibt „Final Fantasy 9“ einer der wenigen Titel dieser Liste, die bisher nicht offiziell angekündigt wurden. Laut dem Insider, der in der Vergangenheit verlässliche Details zu Nintendo- und Square-Enix-Projekten lieferte, gibt es derzeit „keine Bewegung“ hinter den Kulissen.

Dieser Stillstand ist besonders deshalb bemerkenswert, weil das Original von 2000 als einer der am besten bewerteten Teile der Serie gilt und ein Remake seitens der Fangemeinde seit dem Erfolg der Final Fantasy 7-Neuinterpretation massiv gefordert wird.

Strategische Neuausrichtung bei Square Enix

Der mutmaßliche Entwicklungsstopp passt in das aktuelle Bild der Unternehmensstrategie. Square Enix hat zuletzt betont, sich künftig stärker auf Multiplattform-Releases und qualitativ hochwertige „AAA“-Titel konzentrieren zu wollen, nachdem einige kleinere Projekte finanziell hinter den Erwartungen zurückblieben. Während „Final Fantasy 7 Rebirth“ technisch beeindruckte, bindet die Trilogie enorme Ressourcen innerhalb der Creative Business Unit I.

Im Vergleich zum aufwendigen Remake-Ansatz von Teil 7 wurde für Teil 9 intern oft über ein eher klassisches, weniger ressourcenfressendes Remake spekuliert. Dass selbst dieses nun „on ice“ liegt, deutet darauf hin, dass Square Enix seine Prioritäten im Bereich der JRPG-Revivals neu sortiert – möglicherweise zugunsten des ebenfalls im Nvidia-Leak erwähnten „Final Fantasy Tactics Remaster“.

Für Fans bedeutet dies vorerst das Ende der Hoffnung auf eine zeitnahe Ankündigung. Square Enix kompensiert die Abwesenheit des Spiels derzeit durch Merchandising, ein Bilderbuch-Prequel und eine in Produktion befindliche Animationsserie. Wer die Geschichte von Zidane und Garnet erleben will, ist weiterhin auf das Original oder das HD-Remaster von 2016 angewiesen.

Ein „On Ice“-Status bei Square Enix ist kein endgültiges Aus, gleicht aber einer unbefristeten Verschiebung. Technisch betrachtet dürfte das Studio aktuell alle Kapazitäten bündeln, um den dritten Teil der „Final Fantasy 7“-Saga fertigzustellen und die Engine-Pipeline zu optimieren.