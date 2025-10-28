Final Fantasy 9 Remake – Schlechte Nachrichten für Fans

Es gibt Neuigkeiten, die einige Final Fantasy-Fans enttäuschen könnten. Nach dem Jahrzehnt, das das Team hinter dem Final Fantasy 7 Remake investiert hat, hatten viele gehofft, dass der nächste große Schritt ein Remake von Final Fantasy 9 sein könnte. Doch ein aktuelles Interview mit Regisseur Naoki Hamaguchi zeigt: Die Entwickler haben andere Pläne.

Ein Team, das zusammenbleibt, aber neue Wege sucht

Hamaguchi sprach kürzlich mit GamesRadar über die Zukunft des Teams. Konkrete Details nannte er nicht, betonte jedoch, dass es etwas „Neues“ sein werde. Ob es sich um ein komplett neues Spiel, eine neue IP oder etwas anderes innerhalb der Final Fantasy-Reihe handelt, ließ er offen. Das Team hinter den Remakes bleibt zusammen, eine Stärke, die zukünftige Projekte deutlich effizienter machen dürfte.

Für Fans eines Final Fantasy 9 Remake ist das erst einmal eine Enttäuschung. Viele hatten gehofft, dass die Erfahrung und das eingespielte Team aus der Final Fantasy 7-Remake-Trilogie direkt auf das klassische Abenteuer von Zidane und Garnet übertragen würde. Hamaguchi lässt jedoch durchblicken, dass der Fokus eher auf neuen Ideen liegt, auch wenn ein Final Fantasy 9-Remake technisch nicht ausgeschlossen ist.

Was bedeutet das für Spieler?

Die gute Nachricht: Das Team bleibt intakt und kann weiterhin auf seine Erfahrungen aus über einem Jahrzehnt Remake-Arbeit zurückgreifen. Die schlechte Nachricht: Wer auf ein Final Fantasy 9 Remake gehofft hat, muss Geduld haben oder auf ein anderes Entwicklerteam hoffen. Square Enix könnte durchaus eine andere Mannschaft auf das Projekt setzen, doch die Community hätte sich wohl ein bekanntes Gesicht gewünscht.

Voraussichtlich werden wir noch länger auf konkrete Neuigkeiten warten müssen. Die finale Veröffentlichung der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie liegt noch in der Zukunft, frühestens 2027. Erst danach dürften neue Projekte offiziell vorgestellt werden. Hamaguchi gibt jedoch zu verstehen, dass die kreative Energie des Teams nicht verloren geht – Fans können also gespannt sein, auch wenn das nächste Projekt überraschenderweise nicht FF9 sein wird.

Ein Remake von Final Fantasy 9 bleibt ein Wunschtraum, doch das nächste Abenteuer des Final Fantasy VII-Teams könnte genauso interessant werden.