Final Fantasy ist für die Jugend gestorben: Yoshi-P gibt das Scheitern der Release-Politik zu

Produzent Naoki Yoshida gibt offen zu, dass die jahrelangen Pausen zwischen den Hauptteilen der Final Fantasy-Serie den Kontakt zur jüngeren Generation abreißen lassen. Um diese Lücke zu schließen, setzt Square Enix nun auf das neue Mobile-Projekt „Dissidia Duellum“ als Einstiegsdroge.

Der enorme zeitliche Abstand zwischen neuen Final Fantasy-Releases verhindert laut Naoki „Yoshi-P“ Yoshida, dass jüngere Spieler eine organische Bindung zur Marke aufbauen. Während Fans der ersten Stunde mit regelmäßigen Veröffentlichungen aufwuchsen, klaffen heute Lücken von fünf bis sechs Jahren zwischen den großen RPG-Epen, was die Serie für eine Generation, die mit schnellen Online-Titeln groß wird, zunehmend unsichtbar macht.

Die Quittung für den Perfektionismus

In einem aktuellen Video zum Launch von „Dissidia Duellum Final Fantasy“ spricht Yoshida Klartext: Wer heute 15 oder 20 Jahre alt ist, hat schlichtweg nicht die gleiche „Release-Dichte“ erlebt wie die Ü40-Fraktion. In der PS1-Ära lagen zwischen Teil 7, 8 und 9 jeweils nur ein bis zwei Jahre. Heute warten wir eine halbe Ewigkeit auf Final Fantasy 17, während Final Fantasy 16 auch schon wieder drei Jahre auf dem Buckel hat.

Das Problem ist hausgemacht. Die explodierenden Budgets und der Anspruch, jedes Mal die Grafik-Referenz zu liefern, fressen Zeit. Zeit, in der die Konkurrenz – egal ob „Genshin Impact“ oder kompetitive Shooter – die Aufmerksamkeit der Jüngeren längst für sich beansprucht hat. Wenn eine Marke nicht präsent ist, existiert sie für diese Zielgruppe schlichtweg nicht.

Die riskante Mobile-Brücke

Der Plan, dieses Loch mit „Dissidia Duellum“ zu stopfen, wirkt wie ein strategischer Rettungsversuch. Es ist ein 3v3-Boss-Battler für Smartphones, dessen System laut Yoshida von sozialen Medien inspiriert wurde. Das Ziel ist klar: Dort stattfinden, wo sich die jungen Leute aufhalten, um sie später vielleicht für die „großen“ Ableger zu begeistern.

Ob ein Free-to-Play-Titel mit Social-Media-Anleihen wirklich den Kern von Final Fantasy transportieren kann, bleibt fragwürdig. Oft wirken solche Ableger eher wie ein schwacher Trostpreis für das Warten auf ein echtes Hauptspiel. Aber aus Sicht von Square Enix ist es logisch: Man versucht, die Marke im Gespräch zu halten, bevor die nächste Generation sie komplett als „das Spiel meiner Eltern“ abstempelt.

Yoshidas Selbsterkenntnis ist lobenswert, aber die Lösung wirkt wie ein Pflaster auf einer klaffenden Wunde. Ein Mobile-Game wird das Relevanzproblem der Hauptreihe nicht allein lösen können, solange die Entwicklungszyklen für AAA-Rollenspiele weiter ausufern. Die Gefahr bleibt, dass Final Fantasy zu einem Denkmal der Gaming-Geschichte wird, statt ein lebendiger Teil der Jugendkultur zu bleiben.

Was meint ihr: Reicht ein Mobile-Ableger wirklich aus, um euch bei der Stange zu halten, oder ist die Marke für euch ohne regelmäßige Hauptteile bereits auf dem absteigenden Ast?