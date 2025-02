Final Fantasy IX Remake: Insider liefert Update zum möglichen Release

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist die Plattform-Strategie von Square Enix. Während die Final Fantasy VII Remake-Trilogie zunächst PlayStation-exklusiv war, deutet sich eine neue Strategie an . Das Unternehmen hat in den letzten Jahren vermehrt Xbox unterstützt und könnte seine Spiele zukünftig breiter aufstellen. Sogar eine Veröffentlichung auf der potenziellen Nintendo Switch 2 steht im Raum.

Bereits 2021 tauchte das Remake von Final Fantasy IX in einem GeForce-Now-Leak von Nvidia auf. Damals behauptete das Unternehmen, die Liste enthalte lediglich „spekulative Titel“. Doch in den Jahren danach erwiesen sich viele der geleakten Spiele als real – und wurden mittlerweile veröffentlicht. Nur das Final Fantasy IX Remake bleibt ein hartnäckiges Phantom.

