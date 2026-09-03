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Final Fantasy Resonance: Demo startet gratis mit Sephiroth-Bossfight

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Final Fantasy Resonance bietet ab sofort eine kostenlose Demo für PS5, Switch 2, Xbox & PC. Fortfahrbarer Speicherstand & Sephiroth-Bossfight inklusive.

Final Fantasy Resonance

Square Enix schickt das erste HD‑2D‑Projekt – Final Fantasy Resonance – mit einer kostenlosen Anspielversion ins Rennen. Der Spielfortschritt aus den ersten Stunden wandert zum Release im Oktober direkt in die Vollversion.

Die Anspielversion von „Final Fantasy Resonance“ steht ab sofort auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch, Xbox Series X|S und PC zum Download bereit. Der Testumfang deckt das gesamte erste Kapitel im Königreich Grandshelt ab. Drei bis fünf Stunden Spielzeit stecken in diesem Abschnitt.

Wer die Demo durchspielt, behält seinen Fortschritt. Square Enix erlaubt die komplette Übernahme aller Speicherdaten in die Vollversion, die am 22. Oktober 2026 erscheint. Das erspart den doppelten Einstieg im Herbst.

Mobile-Story als Konsolen-RPG

Die Vorlage für die Geschichte liefert der erste Handlungsbogen des Mobile-Spiels „Final Fantasy Brave Exvius“. Entwickler Square Enix hat das Grundgerüst komplett umgebaut, um ein vollwertiges Konsolen-Rollenspiel ohne Handyspiel-Mechaniken aufzuziehen. Das rundenbasierte Kampfsystem setzt auf klassische Taktik.

Neben Chocobos, Espern und Luftschiffen tauchen Bekannte aus alten Teilen im Spielverlauf auf. Cloud, Tidus und der Krieger des Lichts gehören zum Kader. Dazu gesellt sich Sephiroth. Der ikonische Antagonist ist im Spiel versteckt und lässt sich für eine spezielle Belohnung herausfordern. Der Kampf ist rein optional.

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Grafikstil im neuen Gewand

Visuell setzt der Titel auf die bekannte HD-2D-Optik, die bereits Spiele wie Octopath Traveler nutzte. Pixel-Sprites treffen auf dreidimensionale Hintergründe und Beleuchtungseffekte. Es ist der erste Ausflug der Haupt-Brand in diesen Grafikstil.

Der optionale Bosskampf gegen Sephiroth zeigt, dass Square Enix dem Fan-Service breiten Raum einräumt. Eine Drei-Stunden-Demo mit voller Datenübernahme ist die ehrlichste Methode, um das umgebaute Mobile-Kampfsystem vor dem Kauf im Oktober auf Herz und Nieren zu prüfen.

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