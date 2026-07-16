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Final Fantasy Resonance – HD-2D-Debüt zeigt sich im zweiten Trailer

Der neue Trailer zu Final Fantasy Resonance zeigt den ersten HD-2D-Ableger für PS5, Switch 2 und PC. Release ist am 22. Oktober 2026.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Square Enix bringt die Hauptreihe mit Final Fantasy Resonance am 22. Oktober 2026 erstmals im HD-2D-Gewand auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Der neue Trailer zeigt die Evolution des klassischen 16-Bit-Stils durch moderne Beleuchtung, dynamische Schatten und plastische Tiefeneffekte. Protagonist Rain führt seine Gruppe durch Dungeons und Städte, während die legendäre Wildrose-Flagge zurückkehrt.

Kämpfe setzen auf strategische Rundenmechaniken, Magie und die spektakuläre Beschwörung von Espern. Die orchestrale Untermalung untermauert das düstere Szenario. Jedes Detail der Spielwelt und die Kampfdynamik offenbaren sich in den bewegten Szenen des Trailers.

Gta Pre Order Release
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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