Final Fantasy Resonance – HD-2D-Debüt zeigt sich im zweiten Trailer

Square Enix bringt die Hauptreihe mit Final Fantasy Resonance am 22. Oktober 2026 erstmals im HD-2D-Gewand auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Der neue Trailer zeigt die Evolution des klassischen 16-Bit-Stils durch moderne Beleuchtung, dynamische Schatten und plastische Tiefeneffekte. Protagonist Rain führt seine Gruppe durch Dungeons und Städte, während die legendäre Wildrose-Flagge zurückkehrt.

Kämpfe setzen auf strategische Rundenmechaniken, Magie und die spektakuläre Beschwörung von Espern. Die orchestrale Untermalung untermauert das düstere Szenario. Jedes Detail der Spielwelt und die Kampfdynamik offenbaren sich in den bewegten Szenen des Trailers.