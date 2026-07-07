Final Fantasy Revelation: Cloud-Sprecher garantiert Tränen im Finale

„Final Fantasy VII Revelation“ soll euch emotional komplett zerlegen. Das versprechen die englischen Synchronsprecher von Cloud und Tifa für das Trilogie-Finale, das 2027 für PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch 2 erscheint.

Nach dem heftigen Cliffhanger des Vorgängers steht uns laut den Schauspielern ein verdammt tränenreicher, aber auch erlösender Abschluss bevor.

Tränen-Garantie im Lifestream

Cody Christian, die Stimme von Cloud, nimmt im Interview mit AllyB kein Blatt vor den Mund. Wer in den ersten beiden Teilen noch nicht geheult hat, wird es laut ihm im dritten tun. Garantiert. Das Finale baut die verletzliche Seite von Cloud deutlich aus. Wir können uns also darauf einstellen, dass die berühmte Lifestream-Sequenz psychologisch noch tiefer bohrt als im Original von 1997. Cloud muss endlich die totale Realitätsverweigerung ablegen, in der er seit dem Ende von „Final Fantasy VII Rebirth“ steckt.

Tifa-Sprecherin Britt Baron schlägt in dieselbe Kerbe. Die Charaktere reden endlich Tacheles, anstatt permanent umeinander herumzutanzen. Nach zwei Spielen voller Andeutungen liefert Teil 3 endlich den emotionalen Payoff.

Die Community rechnet fest mit dem Heulkrampf

Überrascht ist in den Foren eigentlich niemand. Die Fans stecken seit der Ankündigung im Jahr 2015 viel zu tief im Kaninchenbau. Regisseur Naoki Hamaguchi bestätigte neulich erst, dass selbst das Entwicklerteam bei internen Testläufen emotional komplett am Ende war.

Spannend wird es aber nach den Credits. Vergangene Woche sickerte durch ein Leak im Epic Games Store ein „Story Expansion Pass“ durch. Square Enix plant also offenbar direkt nachzulegen. Ob dieser DLC die Brücke zum Film Advent Children schlägt oder komplett neue Wege geht, bleibt abzuwarten. Das weckt natürlich sofort die Angst vor Content-Melking. Hoffentlich verwässert das nicht den Impact des Hauptspiels.

Die Ansagen der Sprecher sitzen, aber sie bestätigen nur, was ohnehin Pflicht für Square Enix ist. Ein Finale dieser Größenordnung steht und fällt mit Clouds mentalem Zusammenbruch und der Auflösung des Timeline-Wirrwarrs. Das Potenzial für ein absolutes Meisterwerk 2027 ist da. Die Angst vor einem durch DLCs künstlich gestreckten Ende wächst aber parallel.