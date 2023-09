Final Fantasy VII: Rebirth – An diesem Schauplatz endet Part II

Neben der Release-Ankündigung von Final Fantasy VII: Rebirth im nächsten Jahr bekräftigten die Entwickler noch einmal, dass das Remake als Trilogie erscheinen wird. Damit stellt sich die Frage, wo endet Part II?

Diese Frage beantwortet der Final Fantasy VII Creative Director Tetsuya Nomura in einem Entwickler-Interview auf dem PlayStation Blog, auch wenn man dies schon einmal damit angedeutet hatte, dass die Reihenfolge der Orte, die man im Original erkundet hat, nicht dieselbe sein wird.

Hier ergänzt man jetzt:

„Wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, aber die Reihenfolge, in der man die Schauplätze erkunden kann, ist nicht die gleiche wie im ursprünglichen Final Fantasy VII, und es gibt einige Verschiebungen in der Reihenfolge“, so Nomura. „Zum Beispiel ist Wutai, einer der Hauptorte, nicht Teil der Route in Final Fantasy VII Rebirth, sondern wird im nächsten Teil besucht. Obwohl es einige Änderungen in der Reihenfolge der Schauplätze gibt, erweitern die in diesem Titel dargestellten Orte sich bis zu „The Forgotten Capital“, wo einen das größte Schicksal von Final Fantasy VII erwartet.“