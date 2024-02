Final Fantasy VII Rebirth: Das sagen die ersten Tests & Reviews

Mit all diesem Lob schafft es Final Fantasy VII Rebirth derzeit auf einen Metascore von 93. Offiziell erscheint das Spiel am 29. Februar 2024.

„Trotz der Tempoprobleme in den letzten Kapiteln ist Final Fantasy 7 Rebirth immer noch größer und besser als Final Fantasy 7 Remake. Wenn das dritte Spiel alles behalten kann, was bisher an diesen Remake-Projekten großartig war, und das Fett ein wenig reduzieren kann, werden wir eine spektakuläre Trilogie vor uns haben.“

„Was Final Fantasy 7 Rebirth macht, ist, die Idee in Frage zu stellen, dass FF7 nicht innerhalb seines eigenen In-Game-Universums getoppt werden kann; in meinen Augen ist das bereits geschehen, und zwar im Mittelteil einer Trilogie, und jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob Square Enix die Landung auf diesem unglaublichen Zweiteiler, den man unbedingt spielen muss, soweit durchhalten kann.“

In diesem eigenständigen Abenteuer sind Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII aus der dystopischen Stadt Midgar geflohen und erkunden nun die weite Welt jenseits ihrer Grenzen. Um Sephiroth, eine mysteriöse Gestalt aus Clouds Vergangenheit, die den Planeten beherrschen will, zur Strecke zu bringen, müssen diese ungleichen Helden neue Verbündete finden, zum Beispiel Yuffie, die lebhafte Ninja-Agentin, oder Cait Sith, einen schlagkräftigen Roboter in Katzengestalt.

