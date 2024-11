Final Fantasy VII Rebirth – PS5 Pro Update 1.050 bringt Versatality-Mode

Die auffälligste Neuerung ist der neue „Verbesserte Auflösung“-Modus. Dieser Modus kombiniert die besten Eigenschaften des Leistungs- und Grafikmodus, sodass das Spiel nicht nur flüssig läuft, sondern auch visuell beeindruckend aussieht. Mit einer konstanten Bildrate von 60 FPS bleibt die Action auf dem Bildschirm jederzeit stabil und flüssig, was besonders in den intensiven Kämpfen und epischen Zwischensequenzen des Spiels von großem Vorteil ist.

What do you think?