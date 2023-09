Final Fantasy VII Rebirth – Release im Februar 2024 & ein neues Gameplay

„Da Final Fantasy VII Rebirth die Spieler an verschiedene Orte auf der ganzen Welt führen wird, mussten wir die riesige Final Fantasy VII-Weltkarte neu erstellen, die auch Orte wie Städte und Dungeons in sich aufnehmen würde. Zu diesem Zweck haben wir uns eingehend mit dem Gefühl jeder einzelnen Region befasst und dies in den Grafiken widergespiegelt, wodurch Bereiche geschaffen wurden, die sehr unterschiedlich aussehen und sich anfühlen. Ferner haben wir für jede Region einzigartige Chocobos entworfen, die über eigene Fähigkeiten verfügen (z. B. Berg-Chocobos, die steile Klippen erklimmen können, und Himmels-Chocobos, die fliegen können usw.), sodass die Spieler ihre Chocobos einsetzen müssen, um jedes Gebiet vollständig zu erkunden. Ich hoffe, dass die Spieler viel Spaß mit diesem Aspekt der Erkundung haben“

Während des heutigen State of Play hat Square Enix das Release-Datum von Final Fantasy VII Rebirth enthüllt, das am 29. Februar 2024 erscheint. Außerdem zeigt man neue Gameplay-Szenen und offenbart Hintergrunddetails.

