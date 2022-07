Final Fantasy VII Rebirth technisch nur auf PS5 möglich?

Aktuell gibt es ein paar spannende Interviews zu Final Fantasy VII Rebirth, dem zweiten Part des Remake Projekts, dessen Entwicklung derzeit in vollem Gange ist.

Unter anderem klärt man darin die Frage, warum sich Square Enix ausgerechnet für die PS5 als Konsolen-Plattform entschieden hat, abgesehen davon, dass die Final Fantasy-Serie ohnehin hier Zuhause ist. Darauf gingen Yoshinori Kitase (Final Fantasy VII Series Executive Producer), Tetsuya Nomura (Final Fantasy VII Rebirth Creative Director) und Mariko Sato (Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Producer) näher ein.

Im Interview (via Gematsu) heißt es, dass hier insbesondere die technischen Vorteile der PS5 eine Rolle spielen, einschließlich der SSD und der Architektur der PS5, die auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist.

An anderer Stelle geht man noch einmal darauf ein, wieso man das Remake Projekt in mehreren Teilen veröffentlicht, wobei bis zuletzt nicht klar war, ob es zwei oder drei Teile werden. Daher fand auch die kürzliche Ankündigung später statt, als manch einer gehofft hat.

„Der Grund für die Verzögerung bei der Ankündigung von Final Fantasy VII Rebirth war, dass wir uns nicht sicher waren, ob es sich um ein zweiteiliges Werk oder eine Trilogie handeln würde. Normalerweise werden bei der Final Fantasy-Serie nach Abschluss eines Spiels nur die Kernmitglieder übernommen, während die meisten anderen Mitarbeiter zu anderen Teams wechseln. Da jedoch beschlossen wurde, das Final Fantasy Remake-Projekt von Anfang an in mehreren Teilen zu veröffentlichen, konnte dasselbe Team mit der Arbeit an der Fortsetzung beginnen, während es seine Teamarbeit, sein Know-how und seine Dynamik beibehielt, sodass die Entwicklung extrem schnell war. Aufgrund des hohen Ressourcenbedarfs bleibt jedoch keine Zeit zum Ausruhen und es geht immer auf Hochtouren weiter. Die grundlegenden Parts sind fertig und wir befinden uns derzeit in der Mass-Production-Phase. Die Entwicklung läuft gut.“