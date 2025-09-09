Ein aktuelles Gerücht von Insidern sorgt in der Community für Aufmerksamkeit. Square Enix plane demnach, Final Fantasy VII Rebirth auf Xbox Series S|X und Nintendo Switch 2 zu bringen, und zwar schon im Frühjahr 2026. Für viele Fans ist die Nachricht keine völlige Überraschung. Square Enix hat die PlayStation-Exklusivität des Remake-Projekts längst hinter sich gelassen und erweitert das Franchise zunehmend auf andere Plattformen.

Bereits diesen Winter wird Final Fantasy VII Remake offiziell für Xbox und Switch erscheinen. Damit läge es nahe, dass der zweite Teil der Trilogie ebenfalls folgen wird, besonders für Xbox-Spieler, die bisher außen vor waren. Die Entscheidung wäre strategisch sinnvoll. Schließlich hat der PC-Release von Rebirth Anfang des Jahres gezeigt, dass der Titel auch außerhalb der PlayStation-Welt eine solide Nachfrage hat. Auf Platz drei der Circana-Bestsellerliste der US-Spiele im Januar zu landen, spricht für ein klares Marktpotenzial.

Warum Xbox-Spieler jetzt gespannt sein sollten

Für die Xbox-Community bedeutet die mögliche Veröffentlichung vor allem eines: die Chance, endlich auf Augenhöhe mit PlayStation-Fans in die Fortsetzung der Geschichte einzutauchen. Technisch könnte Final Fantasy VII Rebirth auf Series S|X sogar von optimierten Ladezeiten und der Leistungsfähigkeit der Konsolen profitieren. Spieler, die bislang auf Remaster oder PC-Ausgaben warten mussten, könnten so erstmals ein konsistentes Erlebnis bekommen, ohne Kompromisse bei Grafik oder Performance.

Trotz der plausiblen Hinweise bleibt vieles unbestätigt. Konkrete Details zu Release-Fenstern, Features oder Xbox-spezifischen Anpassungen gibt es noch nicht. Wer sich für das finale Spielerlebnis interessiert, muss also weiterhin auf offizielle Ankündigungen von Square Enix warten. Dennoch ist die Tendenz klar und Xbox-Spieler müssen Final Fantasy VII: Rebirth vermutlich nicht mehr lange entbehren.

Square Enix öffnet das Universum von Final Fantasy VII immer weiter für andere Plattformen. Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre das ein logischer, längst überfälliger Schritt, und ein deutliches Signal, dass die Trilogie nicht länger PlayStation-exklusiv bleibt. Für die Community bleibt die spannende Frage: Wie wird Xbox Series S|X Rebirth im Vergleich zur PlayStation-Version performen?