Final Fantasy VII Remake bald mit aufregenden Neuigkeiten

Square Enix feiert in diesem Jahr das 35. Jubiläum der Final Fantasy-Serie, zu dem natürlich auch Final Fantasy VII Remake gehört. Hier stellt man schon bald aufregende Neuigkeiten in Aussicht.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jubiläum hat sich unter anderem Creative Director, Tetsuya Nomura, an die Fans gewandt, der in einem Brief schreibt:

„Mit dem 25-jährigen Jubiläum von Final Fantasy VII in diesem Jahr existiert das Spiel nun seit einem Vierteljahrhundert. Ich bin allen Fans, die Final Fantasy VII in diesen 25 Jahren geliebt haben, wirklich dankbar, und dank eurer Unterstützung hat sich Cloud in dieser Zeit nie weit entfernt gefühlt. „Nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake wurde nun auch Final Fantasy VII: The First Soldier für den Service geöffnet, und als nächstes wartet Final Fantasy VII: Ever Crisis in den Startlöchern. Bei all diesen aufregenden neuen Projekten bekomme ich ein Gefühl dafür, wie immer mehr Leute Final Fantasy VII unterstützen. Nicht nur die Fans des Originalspiels, sondern auch diejenigen, die es noch nie erlebt haben, werden von der einzigartigen Welt von Final Fantasy VII angezogen. „Und es wird auch in Zukunft noch mehr neue Final Fantasy VII-Projekte geben, die nach dem Remake gestartet wurden. Das Team sieht dieses 25-jährige Jubiläum als Wegpunkt auf unserer Reise mit Final Fantasy VII und wird weiterhin auf noch größere Dinge drängen, also unterstützt uns bitte auch weiterhin!“

Das unterstreicht auch Game Director Yoshinori Kitase:

„Final Fantasy VII ist mit Titeln wie Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII: The First Soldier erneut in der Serie aufgetaucht, und ihr könnt euch auf noch aufregendere neue Entwicklungen in der Zukunft freuen!“

Derweil läuft die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake: Part II, die laut Square Enix zwar gut vorankommt, einen Release-Termin dafür gibt es derzeit jedoch noch nicht.

Mehr zu Final Fantasy & Co. gibt es in den kommenden Monaten.